На чемпионате летающих лыжников зрителей ожидают сюрпризы: автографы чемпионов и конкурс на лучший «стоп-кадр»

Полина Пак – победительница первенства России-2025 среди юношей и девушек.

Александр Баженов — флагман сахалинской сборной по прыжкам на лыжах с трамплина, чемпион России-2020, победитель Универсиады, двукратный чемпион в командном зачёте.

Денис Гон — победитель международного старта «Горный орёл», бронзовый призёр Российско-Китайских игр, двукратный чемпион России.

Расписание стартов:

1 августа

9.45 – парад открытия соревнований

10.00 – трамплин «К»-72

12.00 – трамплин «К»-10

13.00 – церемония награждения

2 августа

10.00 – трамплин «К»-20

11.45 – трамплин «К»-35

14.00 – церемония награждения

Приглашаем читателей газеты поучаствовать в конкурсе на лучший стоп-кадр летающих лыжников.

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