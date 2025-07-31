На чемпионате летающих лыжников зрителей ожидают сюрпризы: автографы чемпионов и конкурс на лучший «стоп-кадр»

Александр БАЖЕНОВ — флагман сахалинской сборной по прыжкам на лыжах с трамплина, чемпион России-2020, победитель Универсиады, двукратный чемпион в командном зачёте.

Полина Пак – победительница первенства России-2025 среди юношей и девушек.

Полина ПАК – победительница первенства России-2025 среди юношей и девушек.

Александр Баженов — флагман сахалинской сборной по прыжкам на лыжах с трамплина, чемпион России-2020, победитель Универсиады, двукратный чемпион в командном зачёте.

Денис ГОН — победитель международного старта «Горный орёл», бронзовый призёр Российско-Китайских игр, двукратный чемпион России.

Денис Гон — победитель международного старта «Горный орёл», бронзовый призёр Российско-Китайских игр, двукратный чемпион России.

Расписание стартов:

1 августа

  • 9.45 – парад открытия  соревнований
  • 10.00 – трамплин «К»-72
  • 12.00 – трамплин «К»-10
  • 13.00 – церемония награждения

2 августа

  • 10.00 – трамплин «К»-20
  • 11.45 – трамплин «К»-35
  • 14.00 – церемония награждения

Приглашаем читателей газеты поучаствовать в конкурсе на лучший стоп-кадр летающих лыжников.

Отправляйте запечатлённое в телеграм-канал-чат «Советского Сахалина» ЧАТ.

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