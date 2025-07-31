На чемпионате летающих лыжников зрителей ожидают сюрпризы: автографы чемпионов и конкурс на лучший «стоп-кадр»

Полина Пак – победительница первенства России-2025 среди юношей и девушек.
Александр Баженов — флагман сахалинской сборной по прыжкам на лыжах с трамплина, чемпион России-2020, победитель Универсиады, двукратный чемпион в командном зачёте.
Денис Гон — победитель международного старта «Горный орёл», бронзовый призёр Российско-Китайских игр, двукратный чемпион России.
Расписание стартов:
1 августа
- 9.45 – парад открытия соревнований
- 10.00 – трамплин «К»-72
- 12.00 – трамплин «К»-10
- 13.00 – церемония награждения
2 августа
- 10.00 – трамплин «К»-20
- 11.45 – трамплин «К»-35
- 14.00 – церемония награждения
Приглашаем читателей газеты поучаствовать в конкурсе на лучший стоп-кадр летающих лыжников.
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