На центральной улице Южно-Сахалинска появится выделенная полоса для автобусов

Следите за сменой разметки. Выделенная полоса для автобусов появится на улице Ленина областного центра в ночь на субботу, 18 июня. Для нее изменят разметку.

Как сообщили «Советскому Сахалину» в администрации города, отдельное пространство для общественного транспорта обустроят на отрезке от улицы Железнодорожной до железнодорожного переезда, а также от улицы Достоевского до Холмского шоссе.

Все эти работы были согласованы с ГИБДД. Власти рассчитывают, что «выделенки» помогут решить проблему пробок и позволят городским автобусом перевозить людей более быстро.

Антон СМОЛЯКОВ.