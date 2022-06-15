На центральной улице Южно-Сахалинска появится выделенная полоса для автобусов

Фото: tvc.ru

Следите за сменой разметки. Выделенная полоса для автобусов появится на  улице Ленина областного центра  в ночь на субботу, 18 июня. Для нее изменят разметку.

 Как сообщили «Советскому Сахалину» в администрации города, отдельное пространство для общественного транспорта обустроят на отрезке от улицы Железнодорожной до железнодорожного переезда, а также от улицы Достоевского до Холмского шоссе.

Все эти работы были согласованы с ГИБДД. Власти рассчитывают, что «выделенки»  помогут решить проблему пробок и позволят городским автобусом перевозить людей более быстро.

 Антон СМОЛЯКОВ.

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