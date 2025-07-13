На центральном пляже Анивы ярко провели VIII фестиваль «В семье единой» и День рыбака

Со сцены звучали выступления национальных коллективов: вокальной студии «Голоса», ансамбля казачьей песни «Держава», ансамбль барабанщиков «Ханыль». Завораживающие номера представили корейские танцевальные коллективы «Весёлый Ариранг» и «Химанг» и хореографический ансамбль армянского и кавказского танца «Назани».

На интерактивных площадках проходили мастер-классы. Особый ажиотаж был на уроке по приготовлению пян-се. На выставке-ярмарке мастера декоративно-прикладного искусства представили свои уникальные работы. А для детей организовали игровую зону.

Гостей праздника угощали ароматной ухой, приготовленной на полевой кухне, что особенно актуально в День рыбака.

Елена КУЛИКОВА.