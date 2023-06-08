На Дальнем Востоке впервые появилась Дальневосточная Футбольная Медийная Лига

Первый тур соревнований, объединивший разную целевую аудиторию, от спортсменов до местных предпринимателей, состоялся 4 июня в Хабаровске. На футбольном поле играли сразу 7 команд, 6 из Хабаровска и 1 из Владивостока.

«Цель таких соревнований заключается в возможности состоявшимся в разных сферах людям реализовать мечту детства — добыть славу на футбольном поле. Теперь и на Дальнем Востоке есть такие герои, за успехами которых мы будем следить», поделился Президент Медиалиги Данил Григорьев.

Поддержка таких спортивных инициатив делает футбол на Дальнем Востоке больше, чем игру. Он становится результатом деятельности огромного числа людей, каждый из которых отбирает и обучает юных футболистов, строит новые спортивные объекты, организует соревнования, вовлекает жителей в занятия спортом.

Победитель определится в финале, который состоится 5 августа в Хабаровске!