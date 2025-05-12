На День Победы в селе Восток традиционно зажигали «Свечу памяти» и устраивали автопробег в Леонидово

Уже второе десятилетие подряд в селе Восток Поронайского района школа проводит акцию «Свеча памяти» у мемориала «Память поколений». На плитах памятника высечены имена более 150 солдат, жителей Востока, погибших за Родину на фронтах 80 лет назад. Несмотря на ветер, свечи зажглись в память о каждом из них.

– Первый раз акцию проводили экспромтом во дворе школы, заваленном снегом. Свечи пришлось ставить прямо в сугроб. Тогда в этой акции участвовали в основном школьники. Но с каждым годом к ней подключалось всё больше и больше людей, – рассказала заместитель директора по воспитательной работе школы Ирина Ракова.

Накануне 9 Мая по селу проехала агитбригада на украшенном бортовом ЗИЛ-131. Участники клубных объединений Дома культуры «Энергетик» и преподаватели детской школы искусств исполнили любимые песни военных лет.

А утром 9 Мая десятки украшенных флагами, георгиевскими лентами и фотографиями ветеранов машин собрались у мемориала, чтобы отправиться на ставший уже традиционным автопробег до Леонидово. Здесь находится крупнейшее в Сахалинской области воинское захоронение, где покоятся более 300 солдат, освобождавших остров от японских войск.

В 10.30 началась акция «Во имя памяти ушедших…», и под овации зрителей автоколонна двинулась к месту назначения. По пути участников встречали сигналящие машины и жители Поронайска, которые фотографировали колонну и радостно приветствовали участников автопробега. В районном центре к колонне присоединились учебные автомобили ДОСААФ.

На подъезде к мемориальному комплексу в Леонидово публика тепло приветствовала участников пробега. Здесь собрались жители всего района, чтобы почтить память павших героев, возложить цветы и венки к памятникам.

С праздником всех собравшихся поздравил ветеран Великой Отечественной войны Алексей Ветров:

– Эта великая дата никогда не померкнет в сознании людей. Война перевернула жизнь страны, принеся победу, но также страдания и горе, которые до сих пор тревожат народ. Память о войне, о радостях побед объединяет людей. Проходящий по городам «Бессмертный полк» – это воины вечности, которые ценой своей жизни отстояли честь и независимость нашей Родины, спасли Европу от фашизма, оставив чувство национальной гордости.

Алексей Васильевич Ветров родился в Полтавской области. Его родной город Пирятин находился под немецкой оккупацией. А он ушёл на фронт. Воевал на Ленинградском и 2-м Украинском фронтах, был контужен и ранен. На Сахалин переехал в 1962 году, где более 30 лет работал начальником железнодорожной станции в Поронайске.

За свой вклад в историю страны Алексей Васильевич был удостоен звания «Почётный житель Сахалинской области». Почётный знак ему вручил мэр муниципального округа Антон Карпуков под бурные аплодисменты собравшихся земляков.

Тем временем в Востоке дети участвовали в интерактивной игре «Герои победы», создавали поздравительные открытки и готовились к концерту «Сквозь года звенит Победа…». После возвращения участников автопробега началась праздничная программа в ДК «Энергетик». Местные художественные коллективы, учителя и школьники исполняли песни, читали стихи и танцевали. Концерт завершился выходом «Бессмертного полка» — ребят с портретами солдат.

По традиции после концерта сельчан угощали солдатской кашей. День завершился праздничным салютом, который собрал всех жителей Востока на площади у Дома культуры.

Анастасия КАРАМУШКИНА.

Тем временем

Уроженец села Леонидово Герой России подполковник Виталий Антонов возглавил второй парадный расчёт участников СВО в Москве на Красной площади. Выбравший карьеру военного, как его отец и старший брат, он с февраля 2022 года участвует в специальной военной операции.

P. S.

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