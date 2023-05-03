На дорогах Сахалина прибавится автоматических дозорных за нарушителями. Они появятся на пяти участках автодорог по югу острова

Согласно решению областной межведомственной рабочей группы, новые комплексы автоматической фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения установят в течение 2023 года в областном центре и в Холмске.

Как сообщили в региональной ГИБДД, системы наблюдения смонтируют на 6-м километре автодороги Южно-Сахалинск – Оха, в областном центре –возле школы №6 по улице Комсомольской, на перекрестке улиц Ленина и Бумажной, на проспекте Победы возле гимназии №2. В Холмске камеры появятся на улице Победы вблизи домов №№ 28А и 30А.

Программа позволяет отслеживать нарушения скоростного режима, проезд на запрещающий сигнал светофора и за стоп-линию, выезд на встречную полосу движения, непредоставление преимущества пешеходам на переходе и нарушение правил стоянки.

В местах установки комплексов фото-и видео фиксации будут стоять информационные таблички, информирующие о том, что дорога находится под непрерывным наблюдением.

Вместе с этими новинками в области будет свыше 140 камер. Они являются частью системы «Безопасный город», которая поэтапно у нас внедряется.

Эдуард Самойлов.