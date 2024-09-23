На экранах наше всё. Фестиваль SakhAрхивFest шествует по районам и завоёвывает сердца всё новых зрителей

Два года назад сотрудники государственного архива региона, областной минкульт, муниципальные архивисты объединили усилия и при поддержке фонда социальных инициатив «Энергия» ООО «Сахалинская Энергия» дали старт этому удивительному киномарафону. Самый первый фестиваль архивного кино прошёл летом 2022 года, он включал в себя показы кадров кинохроники «Встречи с историей» в летнем кинотеатре городского парка культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина и многое другое.

В нынешнем сезоне фестиваль проводится в третий раз. На днях киносеансы, а скорее кинолектории прошли в Поронайске и Смирных с просмотрами кинохроник с привязкой к конкретному району. Поронайцы, например, узнали много интересного о становлении совхоза «Малиновский», о работе морского торгового порта, Лермонтовского угольного разреза. Большой интерес вызвали сюжеты о том, как рыбаки колхоза «Дружба» добывают навагу в Охотском море, и о Герое Советского Союза В. В. Пермякове, долгое время проработавшем слесарем Поронайского ЦБЗ.

Экскурсовод Лариса Орехова рассказала о географических объектах на карте региона, носящих имена Героев Советского Союза, освобождавших Южный Сахалин и Курильские острова от японских милитаристов.

В Смирных зрители увидели кадры со строительством жилья в посёлке Буюклы, работой завода минеральных вод. А ещё получили возможность прочувствовать праздничную атмосферу по случаю 35-летия освобождения Южного Сахалина и Курил от японских милитаристов и увидеть лица ветеранов во время их встречи на холмском перевале. И. И. Кулинич, В. М. Калькаев, Л. Д. Дёмин служили в батальоне Героя Советского Союза Г. Г. Светецкого.

– Такие киносеансы очень важны, – считают сами зрители и организаторы. – Они напоминают людям о своих корнях, вызывают много добрых и светлых эмоций и воспоминаний.

В Смирных решили не ограничиваться демонстрацией кинохроники лишь в районном центре, в октябре «кинопередвижка» побывает в сёлах Буюклы, Победино, Рощино, Первомайск и Онор.

Пётр НИКОЛАЕВ.

Фото с сайта Государственного исторического архива Сахалинской области.