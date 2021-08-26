На экраноплане до Курил. Миф или реальность?

Мировая пресса обсуждает намерения сахалинских властей взять на вооружение экранопланы для налаживания устойчивого транспортного сообщения между Сахалином и Курилами. Поводом послужила презентация возможностей Центрального конструкторского бюро судов на подводных крыльях имени Р. Е. Алексеева в Нижнем Новгороде. Мероприятие прошло в начале августа, на нем сахалинцы и озвучили свои намерения.

В свое время в СССР впервые в мире разработали экранопланы «Орленок» и «Лунь», прозванный «Каспийским монстром». До серийного производства не дошло, но сейчас конструкторы возобновили проектирование подобных аппаратов…

Так что же это – миф или реальность? Неужели действительно в скором времени между островами будут носиться эти гибридные транспортные средства, представляющие из себя нечто среднее между самолетом и кораблем? Разработчики уверяют, что экраноплан наделен большой грузоподъемностью, но при этом способен двигаться со скоростью до 500 километров в час. Экспериментальный «Лунь» в свое время был оснащен восемью реактивными двигателями, брал на борт грузов в два раза больше, чем Ил-86.

– Для нашего региона это очень интересный вид транспорта, способный быстро передвигаться и по воде, и по воздуху, – говорит заместитель министра транспорта Сахалинской области Максим Жоголев. – Но есть проблема. На сегодня разработчик не может представить действующий образец экраноплана, рассчитанный для работы в морских условиях.

И вторая проблема – пока не разработаны технические регламенты использования этих транспортных средств. То есть нет ясности: нужна ли ему посадочная полоса или нужен какой-то особенный пирс, какие необходимы меры, чтобы обеспечить безопасность движения? Поэтому рано говорить о чем-то предметно. С другой стороны, мы поддерживаем рабочие контакты с нижегородскими разработчиками и готовы к конструктивному сотрудничеству.

Владимир СЛАВИН.