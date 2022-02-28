На электробусе по Сахалину – с ветерком! Первым среди островных муниципалитетов к активному использованию экологически чистого общественного транспорта готовится Южно-Сахалинск

В апреле прошлого года областному мин­трансу было поручено разработать программу обновления муниципального транспорта. Такое решение должно улучшить экологическую ситуацию, сделать чище воздух и, в конечном итоге, укрепить здоровье сахалинцев и курильчан.

– На обновление автопарка планируем привлекать федеральное финансирование и частные средства на правах концессии, – прокомментировал губернатор Валерий Лимаренко.

Первым обновляется Юж­но-Сахалинск. В самом скором времени к пассажирским перевозкам по городу приступят автобусы на газомоторном топливе и электробусы, им предстоит обслуживать 31 из 41-го обновленного маршрута. Проводятся конкурсные процедуры, определяются перевозчики.

Подробнее об особенностях эксплуатации в сахалинских условиях электрических автобусов «Советскому Сахалину» сообщил заместитель директора департамента городского хозяйства Александр Попов.

– Это абсолютно новый для наших условий вид транспорта, естественно, для его работы требуется инфраструктура. Сейчас строится новая база транспортной компании, предусмотрено создание 63 электрозаправочных станций, по одной на две единицы техники. В Москве используют станции ультрабыстрой зарядки, которые позволяют зарядить аккумулятор электробуса буквально за 10 – 15 минут, после чего техника вновь выходит на линии.

На Сахалине использование таких источников энергии мощностью 300 – 350 киловатт – дело будущего, на первых порах решено использовать станции, обеспечивающие ночную зарядку. Полученного за ночь заряда электробусу хватит на 180 – 200 километров пути. Помимо этого, транспорт сможет дополнительно подзарядиться во время технологических перерывов на конечных остановках, где заработают резервные станции.

Для зарядки электробусов используются более мощные станции, чем те, что предназначены для легковых автомобилей: 150 киловатт против 33 киловатт для легковушек.

В 2022 году запланировано приобрести 25 электробусов, до конца 2023-го парк составит 125 машин. В дальнейшем, если техника хорошо себя зарекомендует, будем увеличивать парк.

Что это за техника, кто производитель? Ключевыми поставщиками можно считать предприятия ГАЗ и КамАЗ. Помимо этого, прорабатывается вопрос о сотрудничестве с «Волгабасом», рассчитываем получить в свое распоряжение тестовый электробус от этого предприятия. К слову, оно являлось официальным поставщиком автобусов для Олимпиады в Сочи в 2014 году и чемпионата мира по футболу в 2018-м.

Кто и как будет проводить техническое обслуживание новой техники? Каждый электробус имеет свой срок службы – 15 лет. С предприятием-производителем заключается сервисный контракт, так что обслуживать машины будут специалисты этих предприятий. Помимо этого, планируется привлекать компетентных специалистов с материка. Что касается квалификации водителей, для работы на электробусах вполне достаточно опыта работы на обычных автобусах.

Основной перевозчик определен – это реорганизованная МУП «Транспортная компания».

Владимир СЛАВИН.