На электровелике по Южному, с ветерком! Систему проката планируют запустить до 15 июня

Пусконаладка завершена, подходит к концу и тестирование зарядных станций проката велосипедов на электрическом ходу. Планируется к началу июня запустить систему.

Кто сможет воспользоваться услугой проката? Жители области и наши гости в возрасте 18+. Им нужно будет для начала зарегистрироваться: ввести имя, номер телефона и «привязать» банковскую карту.

Почем удовольствие? Велосипедисты от 18 до 35 лет получат льготу: ежедневно первые полчаса пользования будут для них бесплатными, а дальше – 5 рублей за каждую минуту. Все остальные должны будут раскошелиться на 5 рублей за минуту, первые полчаса нужно будет оплатить сразу «оптом».

В общей сложности город закупил 90 электровелосипедов и 66 станций, рассчитанных на три велика каждая. Эти станции размещены у пересечений улиц с оформленными велодорожками.

Вот эти адреса: улица Есенина — проспект Мира, улица Пуркаева — проспект Мира, улица Емельянова — проспект Мира, проспекты Победы — Мира, улица Тихоокеанская — проспект Мира, площадь Ленина, Компроспект — улица Комсомольская. Плюс станции возле городского бассейна и в парке культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина. В общей сложности 9 точек.

По словам руководителя компании-подрядчика Константина Мочалова, схема размещения станций позволит передвигаться по городу с комфортом. Система проката дает возможность брать электровелосипед на одной станции и возвращать на другой. Пользователям нужно будет установить на смартфоны специальное приложение с инструкцией по эксплуатации и картой станций.

Планируется, что система проката будет работать до октября.

На 28 мая назначено финишное тестирование, и если все пройдет гладко, до 15 июня систему проката запустят для массового использования.

Николай ПИТЕРСКИЙ.