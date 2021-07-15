«На этом берегу будут жить счастливые люди». В Чите открылась выставка «Остров Сахалин: сквозь время»

Передвижная выставка «Остров Сахалин: сквозь время» литературно-художественного музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» открылась в Забайкальском краевом краеведческом музее имени А. К. Кузнецова (г. Чита).

Выставочный проект отправился в Читу не случайно, сообщили в музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин». На читинской земле испытывают особый интерес к личности и творчеству А. П. Чехова, ведь в 1890 году его путь на Сахалин лежал через этот город, который писатель называл «превосходным» и «интеллигентным».

– Выставка оригинальная по своей идее, потому что в ней сравниваются позиции, посвященные природе, демографии и миграционной политике администрации острова Сахалин, которые описывал в своей книге Антон Павлович. Это все представлено в ретроспективе: 1895 год – наше время. Мы видим, как неузнаваемо и в лучшую сторону изменился Сахалин, – отметил директор Забайкальского краевого краеведческого музея имени А. К. Кузнецова Виктор Колосов.

Выставка «Остров Сахалин: сквозь время» впервые открылась в ялтинском музее в 2018 году и собрала более 14 тысяч посетителей. Зимой 2021 года выставка экспонировалась в историческом парке «Россия – моя история» г. Якутска. По-прежнему этот передвижной проект пользуется большим интересом у жителей различных городов и регионов России.

В основу идеи проекта «Остров Сахалин: сквозь время» легла цитата А. П. Чехова из черновой рукописи книги «Остров Сахалин»: «В будущем, здесь на этом берегу, будут жить счастливые люди и – кто знает?… в самом деле… наслаждаться свободой и покоем. Кто знает?». Проект знакомит с современными достижениями сахалинцев в тех сферах деятельности, которые описал А. П. Чехов в своей книге. Современные фотографии и информационно-справочные материалы посвящены природным богатствам островного региона (уголь, биоресурсы), инфраструктуре, состоянию медицины, культуры, образования и другим аспектам.

Ольга КУКЛИНА.

Фото Забайкальского краевого краеведческого музея имени А. К. Кузнецова.