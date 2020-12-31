«…на этом берегу будут жить счастливые люди». В Якутске открылась выставка «Остров Сахалин: сквозь время»

Передвижная выставка «Остров Сахалин: сквозь время» музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» открылась в историческом парке «Россия – моя история» Якутска в рамках Национального проекта «Культура».

Как отметила сотрудник департамента по охране объектов культурного наследия Республики Саха (Якутия) Майя Амбросьева, они рады сотрудничать с музеем и увидеть выставку в своих залах:

– Нам представилась прекрасная возможность, не выезжая на Сахалин, почувствовать дух истории и воссоздать в своем воображении образы того времени. Надеемся, эту фотовыставку посетят многие якутяне, несмотря на наши лютые морозы. Благодарим организаторов и надеемся на дальнейшее сотрудничество.

В основу идеи проекта «Остров Сахалин: сквозь время» легла цитата А. П. Чехова из черновой рукописи книги «Остров Сахалин»: «В будущем, здесь, на этом берегу, будут жить счастливые люди и – кто знает?… в самом деле… наслаждаться свободой и покоем. Кто знает?». Проект знакомит с современными достижениями сахалинцев в тех сферах деятельности, которые описал А. П. Чехов в своей книге. Современные фотографии и информационно-справочные материалы посвящены природным богатствам островного региона (уголь, нефть, биоресурсы), инфраструктуре, состоянию медицины, культуры и другим аспектам.

Выставка «Остров Сахалин: сквозь время» была подготовлена литературно-художественным музеем книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» в партнерстве с Домом-музеем А. П. Чехова в Ялте и музеями Сахалинской области. Экспозиция, которая впервые открылась в ялтинском музее в 2018 году, пользовалась большим интересом и собрала более 14 тысяч посетителей. В настоящее время этот передвижной проект экспонируется в разных городах и регионах России.

Людмила ГРУЗИНСКАЯ.