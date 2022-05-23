На футбольном поле, борцовском ковре и в водном бассейне. Как выступают островные спортсмены?

Победили

21 мая в очередном матче первенства России по футболу в Футбольной национальной лиге-2 (группа 3 «Б») ФК «Сахалин» на южно-сахалинском стадионе «Спартак» встречался с «Сатурном» (Раменское). Несмотря на то, что островная дружина показала не лучший футбол в этом сезоне, она смогла добиться победы со счетом 2:0.

К этому поединку команды в турнирной таблице разделяла всего одно очко.

«Сахалин», набрав 23 очка, занимал третью строчку в турнирной таблице. «Сатурн», имея в своем активе 22 очка, располагался на пятой ступеньке. Самое же главное, победа в этой встрече любой из команд гарантировала в сезоне 2022 – 2023 место в профессионально лиге. Именно это обстоятельство давало сахалинским поклонникам этой игры надежду увидеть в этот вечер интересный футбол в исполнении обеих команд. Увы, их надеждам не суждено было сбыться. Но обо всем по порядку.

Дебют встречи был за гостями. Уже на исходе первой минуты матча «Сатурн» устроил в штрафной «Сахалина» такой «пожар», что казалось – беды хозяевам поля не избежать. Повезло, в последний момент защитники смогли выбить мяч за пределы поля, и команда получила секундную передышку. Однако, на пользу она не пошла. Гости продолжали диктовать свои условия игры, к которой хозяева никак не могли подобрать ключик.

Только к десятой минуте «Сахалин» пришел в себя и смог организовать первый «поход» к штрафной площади соперника. Получился он невыразительным, защитники «Сатурна» разрушили эту атаку без особого труда.

На 29-й минуте встречи произошло непредвиденное. В очередной атаке на ворота «Сахалина» полузащитник «Сатурна» Роман Куражов умышленно ударил защитника хозяев поля, за что и получил красную карточку. Оставшись в меньшинстве, гости растерялись, чем умело воспользовались сахалинцы. Они провели серию атак на ворота соперника. На 39-й минуте «инопланетяне» нарушили правила в пяти метрах от своей штрафной площади на правом краю. И «Сахалин» использовал этот стандарт на все сто процентов. Навес во вратарскую площадь, и первым у мяча оказался полузащитник Андрей Сорокин – 1:0.

Казалось, получив численное преимущество и поведя в счете, «Сахалин» просто обязан был дожимать соперника и к перерыву снимать с повестки дня вопрос о победители в матче. Увы. И виной тому соперник. Создавалось впечатление, что именно «Сатурн» играет в большинстве. Команда продолжали много атаковать. Но «Сахалин» дотерпел.

После отдыха рисунок игры не поменялся. Команда из Раменского играла в футбол, а сахалинцы старались, пыхтели, потели, бились, боролись, делали что угодно, но забыли о том, что футбол – прежде всего игра. Где соперника нужно уважать, но не бояться.

Именно поэтому пошли ошибки в передачах мяча, что упрощало «инопланетянам» организовывать новые атаки на ворота «Сахалина».

Казалось, еще чуть-чуть и гости добьются желаемого – сравняют счет, а там и дожмут соперника. Но «несчастный» случай «похоронил» все эти надежды. На восьмидесятой минуте во время одной из малочисленных контратак «Сахалина» мяч от ноги защитника гостей Вячеслава Фролова оказывается в сетке ворот – 2:0.

Только нехватка спортивного мастерства на завершающей стадии атак позволила «Сахалину» сохранить победный счет.

В субботу, 28 мая, «Сахалин» на стадионе «Спартак» принимает «Квант» (Обнинск). Накануне на своем поле «Квант» со счетом 0:1 проиграл «Арсеналу Тула 2» и с 24 очками занимает шестое место в турнирной таблице. «Сахалин» после победы над «Сатурном» поднялся на вторую строчку. В его активе 26 очков. Начало встречи в 16.00.

В вольном стиле

В Благовещенске состоялся представительный юношеский турнир по вольной борьбе. Он собрал свыше 400 участников из Еврейской автономной, Амурской, Иркутской, Сахалинской областей, Приморского и Хабаровского краев, Республик Бурятия и Саха (Якутия).

Победителей и призеров определили в трех возрастных группах (2009 – 2010, 2011 – 2012, 2013 – 2014 г. р.).

Островной регион представляли воспитанники спортшколы олимпийского резерва по греко-римской борьбе г. Южно-Сахалинска. В условиях жесткой конкуренции им удалось завоевать 17 медалей, сообщили в региональном министерстве спорта.

– В младшей возрастной группе победителями стали Ибрагим Ибрагимов (до 24 кг), Алихан Фахритдинов (до 26 кг), Мироншох Арсланов (до 29 кг), Александр Дзех (до 45 кг). Серебряные призеры: Эльзар Кокотаев (до 22 кг) и Иван Серафимов (до 26 кг), – рассказал старший тренер сборной команды Сахалинской области Александр Ваулин.

В средней возрастной группе островитяне стали обладателями пяти медалей. На верхнюю ступень пьедестала почета поднялся Гасан Фахритдинов (до 38 кг). С серебряными наградами возвратились домой Нурик Кубатбеков (до 28 кг), Муслим Расулов (до 30 кг), Егор Леви (до 52 кг), с бронзовой – Али Арсланов (до 35 кг).

В состязаниях борцов 2009 – 2010 г. р. отличились Магомедрасул Расулов (до 35 кг), Марат Голоев (до 52 кг), Тимур Кузнецов (до 62 кг), Дмитрий Шевченко (до 75 кг), ставшие победителями. Второе место в активе Леонида Корчагина (до 48 кг) и Маргариты Егоровой (до 54 кг).

Медалистов дальневосточных соревнований подготовили тренеры Марсель Фахритдинов, Насим Ганиев и Батраз Кундухов.

По решению судейской коллегии Магомедрасул Расулов стал обладателем специального приза «За лучшую технику». Ему был вручен велосипед.

Спартакиада по плаванию

Сахалинские спортсмены с ограниченными возможностями здоровья стали обладателями 11 медалей Всероссийской спартакиады специальной Олимпиады по плаванию. Соревнования прошли в Пензе и собрали более 300 участников из 29 регионов страны.

В копилку островной команды четыре золотые награды принесли долинский пловец Роман Беспальченко (вольный стиль, 50 и 100 м) и Антон Шереметов из Холмска (50 м, баттерфляй и 100 м на спине).

Воспитанник холмской спортшколы Максим Горшков завоевал «серебро» на 25-метровке брассом и «бронзу» на дистанции 50 м брассом.

Спортсмен спортшколы олимпийского резерва летних видов спорта Дмитрий Им стал обладателем серебряной медали на дистанции 200 м и бронзовой на 100 м вольным стилем.

Холмчанка Марина Дмитриева заработала «бронзу» в плавании вольным стилем на 50 м.

Островная команда в составе Марины Дмитриевой, Антона Шереметова, Максима Горшкова и Дмитрия Им в эстафете 4 по 50 м вольным стилем показала второй результат.

В смешанной эстафете в составе команды «Москва, Сахалинская область» 4 по 50 метров Роман Беспальченко занял второе место.

В последний день спартакиады прошла жеребьевка на Всемирные летние игры специальной Олимпиады, которые пройдут в Берлине в 2023 году. По ее итогам в основной состав сборной команды России были отобраны Роман Беспальченко (100 м вольным стилем) и Дмитрий Им (200 м вольным стилем). Антон Шереметов попал в первый резерв сборной (100 м на спине).

Подготовили Игорь КАРПУК и Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.