На футбольных полях. Островные команды участвуют в нескольких чемпионатах

Ничья в Тамбове

14 августа начался 6-й тур первенства России по футболу среди команд второй лиги (группа 3.1). «Сахалин» играл в Тамбове против местного «Спартака».

Тамбовчане проиграли две предыдущие встречи. Поэтому они горели желанием реабилитироваться на глазах своих болельщиков, которых на матче было более двух тысяч.

Игра началась с атак хозяев поля. С помощью высокого прессинга они раз за разом заставляли гостей прижиматься к своим воротам.

Свой первый опасный подход к воротам «Спартака» футболисты «Сахалина» совершили только в середине тайма.

Но все же активность тамбовчан принесла свои плоды. На 42-й минуте последовал диагональный на угол вратарской площадки, и Антон Архипов пробил головой мимо вратаря «Сахалина». «Спартак» повел в счете – 1:0.

Во втором тайме игра пошла более активно. Спартаковцы прижались к своим воротам и искали шансы в контратаках. Но обе команды создавали слишком большое количество брака, чтобы изменить счет на табло.

В конце второго тайма сахалинцы устроили штурм ворот хозяев поля и добились своего. На третьей добавленной минуте Илья Мамкин, который пять лет своей карьеры провел в Тамбове, сумел пробить вратаря «Спартака».

Итог встречи – 1:1. «Сахалин» наконец-то прервал серию из четырех поражений, сообщила пресс-служба регионального министерства спорта.

«Сахалин-2005» – бронзовый призер

В Южно-Сахалинске завершилось первенство Дальневосточного федерального округа по футболу среди юношей 2005 г. р. Награды оспаривали три коман­ды.

На турнир зая­вились «СКА-Хабаровск», «КСШОР» (Влади­восток) и «Сахалин» (Южно-Са­ха­линск).

Футболистам этого года рождения вообще как-то не везло в последние годы на конкуренцию.

В 2020-м турнир из-за всем известных обстоятельств не проводился, а в 2021-м у юношей 2005 г. р. на первенстве ДФО было четыре участника. Три из них играли и в этот раз, а четвертым присутствовало «Динамо» из Благовещенска, проигравшее все три матча.

Сейчас явного аутсайдера не было. Но, конечно, три участника – это мизер. Жаль, что в других регионах ДФО не смогли (или не захотели) собрать команду этого возраста.

Как бы то ни было, но для выявления победителей нужно было провести всего лишь три матча.

В первом «СКА-Ха­ба­ровск» нанес поражение «КСШОР» со счетом 2:0. Затем «КСШОР» переиграла «Сахалин» с тем же счетом.

Поражение не лишило островитян шансов на первый приз. Правда, для того, чтобы завоевать золото, им нужно было побеждать хабаровчан с разницей в три гола и более.

Часть этого плана «Сахалин» выполнил, когда повел в счете после гола Савелия Солдатова. Увы, но армейцы восстановили равновесие. Итог матча – 1:1.

Положение команд:

«СКА-Хабаровск» – 4 очка. «КСШОР» (Владивосток) – 3 очка. «Сахалин» (Южно-Сахалинск) – 1 очко.

Судейская коллегия отметила наиболее отличившихся футболистов. Лучшим полузащитником признан Нурсултан Кадырбеков («Сахалин»).

Лидер и по очкам, и по забитым мячам

13 августа начался 15-й тур Дальневосточной юношеской футбольной лиги. «Сахалин» играл в гостях против «Белогорца» из Белогорска.

В прошлом году «Белогорец-2006» был аутсайдером ЮФЛ ДВ, проиграв первые восемь матчей с крупным счетом. В итоге он набрал 1 очко в 18 играх.

В этом году клуб заявился только в один турнир (U16). Причем сейчас он выступает гораздо успешнее своего предшественника.

Конечно, на место в группе лидеров команда из Амурской области не претендует, но и к аутсайдерам она тоже не относится.

«Сахалин» же лидер турнира. И ход игры это подтвердил.

В первом тайме хозяева поля в какой-то степени справились с натиском сахалинцев, пропустив только один гол (на 33-й минуте отличился Богдан Данилин).

Но на всю игру футболистов «Белогорца» не хватило.

Итог матча – 6:1 в пользу островитян.

Для «Сахалина-2007» это уже 13-я победа в 15 матчах. Он является лидером как по набранным очкам, так и по количеству забитых мячей.

Подготовил Юрий Подлипенский.

Еще три базовых вида спорта

Приказом министерства спорта Российской Федерации ¹ 533 от 23 июля 2022 года боксу, тяжелой атлетике и чир-спорту в Сахалинской области впервые присвоили звание базовых видов спорта.

Теперь в островном регионе в этот перечень входит 13 видов спорта: карате, легкая атлетика, тхэквондо, бокс, биатлон, горнолыжный спорт, чир-спорт, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, тяжелая атлетика, сноуборд, спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и спорт глухих.

Это говорит о том, что островные федерации, тренеры и спортсмены прикладывают все усилия для развития своих направлений. Уверены, что в ближайшее время мы услышим о еще большем количестве побед и достижений по чир-спорту, боксу и тяжелой атлетике, отметили в областном минспорте.

Перечень базовых видов спорта утвержден до 2026 года.