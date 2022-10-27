На футбольных полях

ФК «Сахалин» провел домашнюю игру 18-го тура первенства России по футболу среди команд второй лиги (группа 3.1). Соперником был тульский «Арсенал-2». Островитяне проиграли – 2:3. И лишились теоретических шансов на топ-6.

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В Новороссийске завершился финал первенства России по футболу среди женских команд I лиги. Награды оспаривали десять сильнейших коллективов, ставших победителями отборочных региональных этапов.

«Сахалиночка» из Южно-Сахалинска заняла в подгруппе четвертое место, набрав 3 очка.

Островитянки играли за 5 – 8-е место и стали седьмыми, победив команду «Урал-УРФА».

Это наивысший результат в истории развития женского футбола в островном регионе.

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29 октября в 12.00 на стадионе «Спартак» Южно-Сахалинска состоится финал Кубка Сахалинской области по футболу. На поле выйдут «Сахалин-М» (Южно-Сахалинск) и ФК «Ноглики».

Кубок области – старейший турнир на острове. Впервые он прошел в 1939 году. Рекордсмен турнира – «Портовик» из Холмска. На его счету 13 кубковых побед.