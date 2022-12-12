На «Горном воздухе» дали старт зимнему сезону

Спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» объявил о начале зимнего сезона. Событие связано с открытием трассы Запад-верх, которая, как и Запад-низ, теперь доступна для катания горнолыжников и сноубордистов.

Гостей праздника приветствовал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

– Друзья, наконец настало время расчехлять лыжи, сноуборд и покорять вершины «Горного воздуха»! Я поздравляю вас с началом зимнего сезона! Хорошего вам дня и отличного настроения! – обратился к гостям комплекса глава региона.

В честь старта сезона для гостей комплекса провели интерактивную программу, мастер-классы и розыгрыш призов. Для спортсменов в тематических костюмах организовали бесплатный подъем.

– Отличный повод проверить себя и подготовиться к предстоящему сезону – все-таки не стояла на доске почти восемь месяцев, – рассказала сноубордистка Светлана Кузнецова. – Катаюсь вместе с сыном, пока покоряем Запад-низ.

Торжественное и масштабное открытие сезона на «Горном воздухе» состоится 25 декабря.