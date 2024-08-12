На «Горный воздух» – на лыжероллерах. Этот забег станет традиционным

В минувшую субботу, 10 августа, по всей стране поклонники спорта отметили День физкультурника. По доброй традиции эпицентром проведения комплекса физкультурных мероприятий в Южно-Сахалинске стал городской парк имени Юрия Гагарина.

Именно поэтому у меня был большой соблазн посетить городской парк и подготовить фоторепортаж с различных спортивных площадок. Однако любовь к лыжному спорту взяла вверх, и я выбрал соревнования поклонников этого вида спорта, которые должны были покорять дистанцию по новой лыжероллерной трассе, ведущей на СТК «Горный воздух».

К участию в соревнованиях допускались юноши и девушки 14 – 17 лет, мужчины и женщины 18 – 49 и 50+. Юноши и девушки 14 – 15 лет и девушки 16 – 17 лет должны были преодолеть 1,2 км до средней площадки «Горного воздуха».

Юноши 16 – 17 лет и мужчины и женщины 18 лет и старше – дистанцию 4,2 км и финишировать на верхней площадке СТК «Горный воздух». И здесь необходимо заметить, что по ходу всей дистанции не было ни одного участка со спуском, где спортсмены могли бы отдохнуть. Все 1,2 и 4,2 км только в гору.

На параде открытия соревнований участников приветствовал директор спортивной школы зимних видов спорта Михаил Шамсутдинов. Он подчеркнул, что 10 августа текущего года рождается новая традиция – лыжероллерные забеги на гору Большевик.

Дистанции 1,2 и 4,2 км в лыжных гонках называют спринтерскими. Однако в этот день таковыми их назвать было сложно. Только тот, кто занимался лыжным спортом, сможет понять, что беспрерывный бег в сопку требует от спортсмена не только хорошей физической подготовки, но и умения терпеть усталость, бороться с желанием сойти с дистанции, что называется, бежать через не могу.

В этот день все участники, вышедшие на старт, показали себя с лучшей стороны. Самые юные спортсмены и ветераны лыжного спорта области смогли преодолеть усталость и финишировать. На старт вышло более 50 человек из Анивы, Поронайска, Южно-Сахалинска, Корсакова, Долинска, Междуреченска (Кемеровская область).

Как бы там не было, а это были соревнования, а не фестиваль на лыжах роллерах, поэтому необходимо назвать и тех, кто быстрее всех преодолел подъем на «Горный воздух».

Среди девушек лучшее время на дистанции 1,2 км у воспитанницы спортшколы олимпийского резерва зимних видов спорта Анастасии Львовой – 8 минут 58,4 секунды. У юношей быстрее всех 1200 метров преодолел воспитанник этой же школы Андрей Кирющенков 7:01,9.

На гору Большевик быстрее всех заехал Денис Рожков «Rozhkov Team»-23:09,7. Среди прекрасной половины человечества вне конкуренции была Мария Анферова – 28:17,2.

Эти результаты, как у юниоров, так и у взрослых станут своеобразным ориентиром для тех спортсменов, которые выйдут на старт этих соревнований в будущем и постараются улучшить время победителей 2024 года.

Игорь КАРПУК.

Фото автора.