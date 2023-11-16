На «Горный воздух» – по прежним ценам

В предстоящем зимнем горнолыжном сезоне сахалинцы и гости островного региона смогут посещать спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» по той же стоимости, что и в прошлом году.

С каждым годом поток гостей на «Горный воздух» увеличивается. В предыдущем сезоне спортивно-туристический комплекс посетили более 260 тысяч любителей активного образа жизни – почти на 20 тысяч человек больше, чем годом ранее.

В новом сезоне продолжат действовать льготные тарифы для инвалидов I группы, многодетных семей от 5 и более детей и участников программы «Сахалинское долголетие» – для них при предъявлении подтверждающих документов проход будет бесплатный. Также воспользоваться канатной дорогой бесплатно могут дети ростом ниже 125 см. Для инвалидов II, III групп и семей с тремя-четырьмя детьми действует скидка, сообщила пресс-служба регионального правительства.

– Стоимость тарифов не повышается и остаётся на уровне прошлого года. Также сохраняется система скидок на безлимитные тарифы – 10% при оплате «Картой сахалинца», – рассказал директор комплекса Александр Марченко. – «Горный воздух» сохраняет одни из самых низких цен на подъёмы среди всех горнолыжных курортов России. Наша цель – сделать горнолыжный спорт и сноуборд максимально доступными и приятными для всех любителей зимних приключений.