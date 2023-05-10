На городских маршрутах Южно-Сахалинска прибавилось новых автобусов

Автобусы, выпущенные минским автопромом, будут курсировать на двух городских маршрутах: №3 и №81. Сегодня в первый рейс отправились 20 машин.

Так, на маршрут №3, осуществляющий движение от аэропорта до остановки «КПП Северный городок», вышли девять новых автобусов большого класса «МАЗ-203». Второе направление — маршрут № 81 (Дальнее — ТРК «Сити Молл»). На эту линию встало 12 новых автобусов среднего класса «МАЗ-206». А позднее на этом направлении добавятся еще три новые машины, что позволит разгрузить пассажиропоток.

— На городских маршрутах мы уже используем автобусы марки «МАЗ», которые зарекомендовали себя в наших условиях очень хорошо, поэтому было принято решение для обновления транспортного парка выбрать именно эти модели. Они комфортабельные, вместительные, на экологичном топливе, — отметил директор АО «Транспортная компания» Сергей Павлов.

Новые автобусы оборудованы системами бескондукторной оплаты проезда, кондиционирования, видеонаблюдения, а также адаптированы для перевозки маломобильной категории пассажиров.

Всего в рамках транспортной реформы для областного центра приобретено 100 автобусов. Они приходят партиями от 6 до 12 единиц. На сегодняшний день прибыло 52 машины. Перед тем, как автобусы выйдут на маршруты, они проходят определенные процедуры: обязательную регистрацию в ГИБДД, внесение в реестр автомобильного транспорта, процесс автострахования.

Удобство и комфорт новых автобусов уже оценили горожане. Валентина Королева живет в Дальнем и сейчас пользуется общественным транспортом каждый день.

— Раньше, бывало, автобусы ходили без перебоев, а иногда приходилось ждать. Надеюсь, что сейчас новые автобусы запустили, и таких проблем больше не будет. Они комфортные, чистые — в них хорошо, — рассказала жительница города. — Сейчас на общественном транспорте передвигаться где-то стало удобнее, потому что есть специальные полосы — автобусы не стоят в пробках.

Как уже сообщалось, обновление муниципального автобусного парка проходит в рамках транспортной реформы, инициированной мэром Сергеем Надсадиным и поддержанной губернатором Валерием Лимаренко. Она направлена на повышение комфорта пассажиров и совершенствование общественного транспорта.

В ходе транспортной реформы в областном центре обновлена схема движения некоторых маршрутов, организован новый процесс работы перевозчика, созданы транспортно-пересадочные узлы и др. мероприятия, сообщает пресс-служба регионального правительства.