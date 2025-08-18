На хороший цветок и пчёлка летит. Советы агронома

Из-за частых туманов картофель на некоторых участках поразила фитофтора. Выборочно выкапывайте кусты с засохшей картофельной ботвой. Такие клубни в земле уже развиваться не будут, но могут сгнить. Заражённую ботву соберите в мешки и сожгите в бочках, иначе болезнетворные споры разлетятся по чистым посадкам картофеля. Грядки с зелёной ботвой пусть ещё постоят.

Огурцы хорошо плодоносят, но после каждого сбора зеленцов обязательно поливайте и подкармливайте растения раствором 1 л навоза в ведре воды с добавлением сложного удобрения (диаммофоски или аммофоски).

Если на листьях томатов местами проявляется бурая пятнистость, удаляйте их, аккуратно складывая в ведро.

Следите за температурным режимом в теплицах. Для перцев оптимальная температура 20 – 26 градусов. Они растут и при 30 градусах, но в этом случае цветки опадают и не опыляются. Побеги и листья у перца очень хрупкие, часто обламываются при неосторожном сборе плодов, поэтому снимайте урожай осторожно, одной рукой придерживая растения.

В плёночных теплицах часто бывают большие перепады температуры и высокая влажность воздуха, поэтому чаще их проветривайте, а вечерами прожигайте бумагу. Углекислый газ поспособствует опылению и плодоношению. Такого же эффекта можно достичь, если в теплице периодически помешивать навоз в бочке.

На баклажанах удаляйте листья, затеняющие плоды, и тогда «синенькие» ускорят рост. А на морковных грядках проверьте – не тесно ли корнеплодам, иначе без прореживания хороший урожай не соберёте.

Тыквы и кабачки подкармливайте, как и огурцы. Кабачки уже можно убирать и готовить их на зиму, благо хороших рецептов сейчас много. А тыквы пусть ещё подставляют бока яркому солнцу.

Дайконы поливайте и прореживайте, оставляя между растениями расстояние до 10 см. Периодически опыляйте растения от вредителей табачной пылью. Капусту подокучивайте, мульчируйте почву под её корнями опилками или хвоей.

Лук созрел, если образовались перетяжки между головками и засохшим пером. Выкапывайте репку, оставляя над шейкой вершки длиной до 3 см. Так же поступайте и с дошедшим до кондиции чесноком. Затем урожай этих культур просушите в хорошо проветриваемом помещении. Обязательно проверьте, нет ли на донцах луковиц белого налёта. Это признак поражения белой или серой гнилью. Такие экземпляры сразу же отбраковывайте.

Некоторые огородники путают яровой чеснок с озимым и озимый высаживают весной. Такие растения, не прошедшие испытания холодом (стратификацию), только на следующий год дадут урожай. Запомните: яровой чеснок всегда надо сажать весной, а озимый – осенью. Для последнего сейчас уже можно готовить грядки.

Если вы не успели подкормить свёклу борной кислотой, сделайте это. Корнеплодам это необходимо.

У земляники садовой в этом году мало усов, поэтому посадочный материал в дефиците. Но там, где можно, получите от розетки два первых уса для новой посадки. А вершки земляники срежьте и обязательно подкормите растения мочевиной (30 г на 1 кв. м). Это позволит кустам до холодов нарастить зелень и хорошо перезимовать.

Кусты смородины всех видов и крыжовника уже отдали урожай. Теперь их можно подкормить калийным удобрением, обработать медным купоросом и 1-проц. бордоской жидкостью.

Убирая ранние сорта яблок и слив, не оставляйте на ветках засохшие плоды. Не исключено, что они поражены грибными болезнями и могут заразить сад. Кроны деревьев после сбора плодов опрыскайте 3-проц. раствором бордоской жидкости или медным купоросом, а облепихи – железным купоросом.

Поспевают ирга, рябины (чёрная и красная сладкая), калина. Поливайте их, потому что дожди неглубоко увлажнили землю. Готовьте грядки для саженцев, которые обновят ваш сад. Приобретайте сорта устойчивые к монилиозу, парше и другим заболеваниям. Высаживая на участке будущие деревца, непременно ориентируйте их на те же стороны света, в направлении которых они росли.

Валентина Косенкова, агроном.

Наука – садоводам

Учёные Сахалинского научно-исследовательского института сельского хозяйства рекомендуют островитянам следующие сорта винограда:

«Алёшенькин»

Очень раннеспелый столовый урожайный сорт изумительного вкуса. Грозди крупные до 1500 г, вес средней – около 500 г. Мякоть сочная, сладкая, приятного вкуса, хрустящая. В кисти около 40% ягодок без семян.

«Кишмиш Находка»

Морозостойкий, устойчивый к заболеваниям столовый сорт раннего срока созревания. Розовые ягоды собраны в конические грозди массой 500 – 700 г, отдельные достигают 1500 г. Ягода довольно крупная, без косточки, овальной формы, сладкая, мякоть плотная. Урожай с куста – 6 – 7 кг.

«Кишмиш чёрный Потапенко»

Плоды у этого столового сорта раннего срока созревания сочные, мясистые, сладкие, с приятным фруктовым ароматом. Вес грозди в среднем 300 – 700 г. Культура стабильно даёт высокий урожай, выдерживает заморозки, среднеустойчива к заболеваниям.

«Аметистовый»

Относится к техническим сортам раннего срока созревания. Гроздь средней плотности весит 250 – 300 г. Ягоды средних размеров, округлые, тёмно-фиолетовые, с густым восковым налётом. Приятного вкуса ягоды поспевают во второй половине августа. Этот сорт средней морозоустойчивости, он не требует укрытия.

Адрес института: Южно-Сахалинск, п/р-н Новоалександровск, пер. Горького, 22. Тел. приёмной 8 (4242) 796-383.