На Итурупе из-за циклона погиб военнослужащий

В первые дни зимы островную область посетил циклон.

Заметнее других его влияние ощущалось в Охинском районе. В среду порывы ветра достигали 30 м в секунду и сносили кровли зданий. Прервалось автобусное сообщение с селами. Движение на автодороге между Охой и Ногликами закрыли с вечера 1 декабря.

Днем 2 декабря его не открыли. По всей видимости, трасса будет непроезжей как минимум до конца суток, сообщили в дежурной службе СУ-4. Это предприятие отвечает за содержание магистрали между югом и севером Сахалина.

Из-за осадков также был запрещен проезд от Шахтерска до Бошняково в Углегорском районе и между селом Восход (Тымовский район) и Александровском-Са­ха­линс­ким.

На полигоне у села Горячие Ключи на острове Итуруп произошла трагедия. Сильные порывы ветра подбросили вагончик – модуль контейнерного типа. Сооружение сначала завалилось на бок, потом перевернулось.

В этот момент в нем на боевом дежурстве находилось трое человек. Одного из них – 29-летнего контракт­ника – придавило тяжелым металлическим основанием конструкции. Достать его удалось только при помощи спецтехники. От полученных травм он погиб, его сослуживцы остались живы.

Атмосферный вихрь над Курильским районом бушевал недолго. Ветер был ураганной силы, серьезных повреждений не нанес. Больше всего силу стихии ощутили на себе жители села Рейдово – там в нескольких домах частного сектора пропал свет. Но аварийные службы смогли восстановить подачу электричества примерно в час ночи. В райцентре ветер повалил малые архитектурные формы в скверах, потрепал крыши хозпостроек.

Непогода отметилась и на северных Курилах, правда, ее воздействие оказалось не таким сильным. По прогнозам ожидался ураганный ветер 33 – 35 м в секунду, но скорость оказалась меньше. Проблем с теплом и светом не было, повреждений тоже, рассказали в редакции местной газеты «Курильский рыбак». Однако занятия в школе отменили для учеников всех классов.

Больше всего жителей самого отдаленного района области поражает отсутствие снега во второй день зимы – он растаял, а температура воздуха стабильно держится выше нуля. На асфальте гололед.

Эдуард САМОЙЛОВ.