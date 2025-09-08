На Итурупе подсчитывают запасы уникального месторождения целебной сопочной грязи вулкана Баранского

В России нет месторождения, подобного «Вулканному», как нет и грязей, аналогичных здешним.

Образованы они из скальных пород, превращённых высокотемпературными газопароводяными струями в природные минеральные «мази». Химический состав белёсой, светло-серой и серой грязей зависит ещё и от термального ручья, богатого минералами. Он доводит целебный дар вулкана Баранского до кондиционного сметанообразного состояния и выдаёт уникальную разновидность гидротермальных сопочных грязей вулканического происхождения.

Это месторождение открыли геологи старшего поколения, а во всероссийский реестр эти продуктивные участки недр внесли относительно недавно и выставили на аукцион. Его выиграло ООО «Итурупская гидрогеологическая партия» (генеральный директор ООО – Павел Мартынюк).

Имея лицензию на разведку и изучение месторождения, курильчане получили положительные бальнеологические заключения по двум видам грязей от Национального медицинского исследовательского центра реабилитации и курортологии минздрава РФ (г. Москва). А в 2023 году Владивостокский филиал научно-исследовательского института медицинской климатологии и восстановительного лечения выдал гидрогеологической партии специальное медицинское заключение на три вида лечебной сопочной грязи и месторождение в целом. Всего же на основе более 40 лабораторных исследований подведомственными организациями минздрава РФ было разработано пять положительных бальнеологических заключений.

Спектр рекомендаций применения вулканических «мазей» большой: они эффективны при лечении многих недугов – от кожных и суставных заболеваний до постоперационного восстановления нервных окончаний у пациентов, нуждающихся в реабилитации. Кроме того, усиливают кровоток и лимфоток, снимают напряжение, активизируют обменные процессы. Грязи могут применяться в косметологии как питательное и омолаживающее средство, а также для профилактики заболеваний, ускорения процессов заживления. Помогают при остеохондрозе, применимы для мышц, суставов, связок, спины.

– В наших планах поставка целебной грязи на рынки и, быть может, не только российские, – рассказал Павел Мартынюк. – Судя по многочисленным отзывам, есть спрос на такое уникальное бальнеологическое средство. В этом мы убедились, участвуя в различных форумах. Получив лицензию на добычу, начнём отправлять лечебные грязи в клиники и реабилитационные центры различных регионов.

Кроме планов, есть у Павла и мечта: создать на Итурупе мини-курорт. Первый на Курилах, где можно будет полечиться целебной сопочной грязью вулкана Баранского.

Татьяна Долгова.

По теме: