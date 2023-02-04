На Итурупе родился первый в этом году малыш

В 4.30 утра в Курильскую ЦРБ поступил сигнал о том, что у жительницы отдаленного поселка Горячие Ключи начались роды. А на острове бушует циклон, дороги перекрыты.

Роженицу отправили в военный госпиталь, расположенный на территории поселка. В помощь военным медикам прибыли терапевт и педиатр из местной амбулатории.

Тем временем врач-гинеколог центральной районной больницы отправилась к роженице на снегоболотоходе МЧС. Дорога из Курильска в Горячие Ключи заняла несколько часов.

Практически сразу после прибытия врача-гинеколога в отдаленный поселок на свет появилась девочка. Мама и ее малышка чувствуют себя удовлетворительно, сообщает региональный минздрав.