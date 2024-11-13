На Итурупе в туристической зоне у Белых скал медведь напал на двух мужчин

Как выяснилось, 12 ноября местный житель организовал для гостя тур по Итурупу. Во время пешей прогулки к Белым скалам – природной достопримечательности острова – на них напал медведь. У курильчанина легкие травмы, гость пострадал серьезно – ему предстоит операция. Пока оба в курильской районной больнице.

Как сообщили в агентстве лесного и охотничьего хозяйства, пострадавшие не выходили за пределы официального туристического маршрута на Белые скалы.

Спасали мужчин и доставляли в больницу сотрудники МЧС, полиции и Курильского лесничества.

Следственное управление СК РФ по Сахалинской области возбудило уголовное дело.

Охотоведы ищут опасное животное.

Леонид Карпылёв.