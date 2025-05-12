На Итурупе запели лягушки, радуя цапель и курильчан

Можно представить недоумение какого-нибудь жителя материка, узнавшего, что на Итурупе разводят… лягушек. Ему не понять, что это не просто чудачество и даже не проявление ностальгии курильчан по лягушачьему «пению», которое на островах не услышишь. Цель энтузиаста Владимира Тарико из Рейдово была вполне утилитарна: развести лягушек для подкорма цапель.

Он рассказывал:

– Неблагоприятный курильский климат мало способствует многообразию животного и растительного мира на острове. Весной к нам прилетают белые и серые цапли. Особенно великолепны белые. Долго птицы не задерживаются, видимо, корма для них недостаточно. Желая привлечь пернатых красавиц, я решил развести здесь лягушек, ведь они – любимое лакомство цапель. В 2015 году сын по моей просьбе передал с Сахалина ведёрко лягушачьей икры.

Эксперимент начался в заболоченном месте посёлка. Надежды на положительный результат, откровенно говоря, было мало. Тем не менее через три года (а именно такой срок необходим лягушкам для достижения половой зрелости) в двух местах заветного болота обнаружилась кладка икры. К моей радости, появились головастики. Они стали основателями рейдовской лягушачьей популяции. Позже сын ещё дважды привозил по ведёрку икры.

Владимир Васильевич к делу отнёсся очень ответственно – приходил на болото и следил, чтобы головастикам ничто не угрожало. Заметив однажды, что лужица, в которой они обосновались, стала пересыхать, изловил всех до одного и переселил в более надёжный водоём…

Последующие годы подтвердили: эксперимент удался. Прилетающих весной цапель здесь ждёт сюрприз – они с удовольствием поедают деликатесы, а люди любуются длинноногими красавицами. И даже специально приезжают в Рейдово послушать лягушачьи концерты. Тарико убеждён: «Материковские лягушки петь не могут, они просто орут».

А в этом году курильчане убедились, что рейдовская популяция земноводных заметно увеличилась. Недавно лягушек видели в районе «Жарких вод». Услышав об этом, «родитель» местных амфибий согласился: «Лягушки – настоящие путешественники». И рассказал такую историю:

– На днях в Рейдово на улице Зелёной соседка в палисаднике поймала лягушку. Нянчилась с нею до трёх часов ночи, а утром отвезла на болото… На следующий день, увидев соседку, спрашиваю: «Куда лягушку подевала? Я выпустил их погулять, а вечером одной недосчитался». Посмеялись!

Вообще-то, объективности ради надо сказать, что хотя на Курильских островах амфибии и рептилии описаны лишь на Кунашире и островах Малой Курильской гряды, у нас, на Итурупе, люди тоже замечали лягушек, ящериц и даже змей. Но в единичных экземплярах и только в южной (реже – в центральной) части острова. Находками интересовались учёные, но о результатах их исследований нам неизвестно.

Галия Кунченко. г. Курильск.