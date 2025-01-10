На IV зимних Российско-Китайских играх были разыграны первые комплекты медалей

На III Российско-Китайских играх, которые проходили с 14 по 20 декабря 2022 года в городе Чанчунь (КНР) наши лыжники гонщики Савелий Коростылев и Елизавета Пантрина принесли в копилку сборной России пять медалей высшей пробы. Савелий трижды поднимался на высшую ступеньку пьедестала почета. Елизавета вернулась домой с двумя золотыми медалями. Эти победы были далеко не случайны. Сегодня Савелий Коростылев является одним из сильнейших гонщиков России, потеснив на последних стартах чемпионата и Кубка не только грантов лыжных гонок страны, но и прославленного Александра Большунова. Успешно выступает в этих соревнованиях и Елизавета Пантрина. В ее спортивной коллекции наград медали всех достоинств с первенства и Кубка Росси.

На старт вчерашней гонки вышли у девушек шесть спортсменок молодежной сборной России и пять Китая. Им предстояла преодолеть четыре круга по 2,5 км.

Уже после прохождения первого километра дистанции специалистам и болельщикам лыжных гонок стало понятно, что борьбу за медали и с четвертого по шестое места, буду вести только лыжницы России.

Отлично начала гонку Анна Корякина. На промежуточном финише 2,5 км она показала лучшее время 8:39.8. Алёна Плечева проигрывала 19 секунд. У Арины Рощиной было третье время 9:01.6. Совсем чуть-чуть уступала ей Руслана Дьякова 9:03.2. На отметке пять километров лидер не изменился Анна Корякова-17:26.1. Продолжали вести борьбу за подиум Алёна Плечева 17:49 и Руслана Дьякова 18:07.

В итоговом протоколе на высшую ступеньку пьедестала почета поднялась Анна Корякова 35:08.4. Серебряный призер Алёна Плечева уступила чемпионке 22.2 секунды. Замкнула тройку призеров Руслана Дьякова 35:41.6. Китаянка Джин Жань занявшая седьмое место проиграла победительнице 4:11.6.

Поддержали победный почин девушек и наши юноши. Они не оставили ни малейшего шанса соперникам из Поднебесной не только в борьбе за медали, но и на место в шестерке. Сильная половина вела борьбу на дистанции 15 километров. Юноши должны были преодолеть шесть кругов по 2,5 км.

В этот день Андрей Сахаров с первого километра захватил лидерство в гонке и не позволил ни одному товарищу по команде усомниться в своей победе. Преодолев дистанцию за 45:49.7, он смог выиграть у серебряного призера Платона Исламшина 38.9 секунды. Замкнул тройку призеров Арсений Поздеев 47:24.5