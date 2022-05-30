На качелях истории. Как «сахалинский Париж» стал заброшенным уголком Российской Империи

«Пост Александровский и его окрестности». Какой умиротворяющий настрой создает одно название вышедшей в свет книги сахалинского историка и краеведа Виктора Щеглова! Ведь давно ушло в прошлое применительно к поселению слово «пост». А тут оно оживает уже на обложке красивой книги с изображением спускающейся к морю Николаевской улицы конца 1890-х. А на ней – добротные деревянные дома, где размещались библиотека, автостанция, полицейское управление, казначейство, церковь работы архитектора Ивана Чарушина, краеведческий музей…

Давно не выходило у нас монографий о сахалинских городах. В течение трех лет Виктор Щеглов трудился над ее созданием, дополняя текст иллюстрациями, картами.

Содержание историко-краеведческой работы впечатляет масштабностью освещенных проблем. Одна из них рассматривается уже во введении: какую дату взять за основание поста Александровского? Ответ на этот вопрос в свое время искали Алексей Рыжков, Владимир Подпечников, Михаил Высоков и другие сахалинские историки. Но неясность остается. Виктор Щеглов утверждает: агронома Михаила Мицуля неправомерно считать основателем поста, так как селение существовало 17 лет до него.

В наши дни Алек­санд­ровск-Са­­ха­­линс­кий – городок с населением менее 10 тыс. человек. Автор утверждает: «Однако за скромными размерами города кроется его чрезвычайно бурная история, по крайней мере, до 1947 года. Можно с уверенностью сказать, что едва ли на российском Дальнем Востоке найдется населенный пункт, жизнь которого была бы так насыщена событиями, имеющими общероссийское и международное значение».

С 1881-го по 1947 год Александровск был островной столицей. Излагать его историю Виктор Щеглов начинает издалека, назвав первую главу «Александровская долина с древности и до 1860-х гг.». В ней рассказано о стоянках древних жителей, проблемах топонимики, первых исследователях долины, о Дуйском посте. В течение 13 лет (1868 – 1881) пост Дуэ был первым административным центром Сахалинского округа.

Сведения для своей книги автор почерпнул из трудов Ивана Полякова, Воина Римского-Корсакова, Петра Глена. Список изученных им архивных и литературных источников огромен. Приводятся интересные факты освоения русскими Александровской долины, где островитяне занимались хлебопашеством, строительством первых дорог, добычей угля, торговлей.

Но приходит время, и в Александровском округе появляется «столица каторги». Возникают окрестные поселения, строятся дороги, а в 1881-м здесь прокладывают телеграфный кабель, соединивший Сахалин с материком, налаживают телефонную связь. Подробно, через детали Виктор Щеглов показывает, как развивалась местная экономика, росло население. Так, по переписи 1897 года в островной столице проживало более 5000 человек.

Глава «Пост Александровский в период русско-японской войны 1904 – 1905 гг.» посвящена самому катастрофическому событию в истории Сахалина – потере Россией южной части острова. Автор прослеживает всю глубину трагедии – от прибытия к посту Александровскому японского отряда из одного крейсера и шести миноносцев и до сдачи в плен войск северного Сахалина во главе с губернатором Михаилом Ляпуновым.

Последняя глава «Областная столица» посвящена событиям 1905 – 1916 годов. Обобщая этот период жизни поста, Щеглов пишет: «…в период между русско-японской войной и революцией 1917 г. пост Александровский переживал не лучшие времена.

Оставаясь административным центром русского Сахалина, пост утратил свой имидж «сахалинского Парижа», слишком быстро превратившись в заброшенный уголок Российской империи. Восстановить былое значение и прежний вид не удалось». В 1915 году здесь проживало 1123 человека.

Автор включил в книгу подлинные редкие тексты научных статей археологов, царские документы, записки ученых, отрывки из книг писателей и зарубежных путешественников, приказы сахалинского губернатора, впечатления русских офицеров…

Приложением к изданию стал очерк «Пост Александровский и его жизнь» Карла Ландсберга, опубликованный в «Сахалинском календаре» в 1898 году. Прибывающим на остров Ландсберг интересно рассказал о том, что можно увидеть в посту Александровском: музей, школы, почту, прекрасную церковь, чудесную часовню, метеорологическую станцию и многое другое.

Виктор Щеглов освещает события в книге по февраль 1916-го. О последующих годах, трагических и героических, обещает рассказать в следующем издании, причем в не менее интересном варианте.

Вера Борисова, главный библиотекарь Юж­но-Сахалинской центральной городской библиотеки им. О. П. Кузнецова.