Что значит «кринж», «пруф», «чилить»?

Современный русский язык неизменным быть не может. Жизнь вокруг нас стремительно бежит, вместе с ней меняется и наша речь.

На протяжении нескольких столетий наш родной язык впитывал иностранные слова, без которых сейчас мы не можем представить нашу речь. От французов мы взяли «бульон», «эксплуатация», «журнал», от англичан – «спортсмен», «компьютер», «джем», от итальянцев – «паспорт», «бандит», «карантин». И это лишь малая часть тех слов, которые мы произносим ежедневно.

Конечно, не всем нравится, что вместо многих привычных русских слов используют иностранные. Но такова глобальная тенденция, и от нее никуда не деться.

В первую очередь все изменения отражаются на речи молодежи. Сейчас они берут новые слова из интернета. Благодаря глобальной сети в обиходе детей и подростков появились десятки выражений, которые сложно понять взрослому человеку.

Мы предлагаем своим читателям узнать немного больше о новомодных словах современной молодежи. Кто знает, может, совсем скоро они прочно закрепятся в нашей повседневной речи.

Буллинг

Когда школьники задирают, травят одноклассника, это значит, что его буллят. Если в комментариях к очередной фотографии блогера пишут одни гадости, это буллинг. С английского языка слово bullying переводится как «издевательство». Оно уже крепко вошло не только в повседневные разговоры молодежи, но и активно используется в медиа, психологами и органами власти.

Кринж

«И-у-у, кринж» – раздается в компании молодых людей. Услышал и потом весь день думаешь, что это значит. Помните, раньше был «испанский стыд»? Так это он и есть. Слово «кринж» используют в тот момент, когда человеку неловко за поведение другого. Сказал ваш друг какую-то глупость, а вам стыдно. Это и есть кринж. От английского существительного cringe – «отвращение».

Чилить

От английского chill – «расслабляться». «Пока на расслабоне, на чиле» – поется в одной популярной песне. Чил, чилить… Что это вообще такое? Так молодежь сейчас говорит об отдыхе, когда можно весь день поваляться на диване, посмотреть любимый сериал и никуда не спешить. А все дела пусть подождут.

Пруф

«А пруфы-то где?». На первый взгляд странное слово с английского переводится как «доказательство». В комментариях в соцсетях часто можно увидеть требования предоставить пруфы подписчикам, чтобы подтвердить сказанные слова. Так что если вы вдруг поймали необычную рыбу, не забудьте показать пруфы, а то вам никто не поверит. Скорее всего слово пришло в молодежный сленг через интернет-термин prooflink (ссылка на источник информации).

Шипперить

Это очередное заимствованное слово из английского языка в сленге молодежи. Означает оно воображение отношений, которых не может быть между кем-либо, и не обязательно между реальными людьми. Многие подростки даже сочиняют романтические истории со своими любимыми персонажами книг и фильмов, героями игр, знаменитостями. Слово образовано из английского суффикса -ship, при помощи которого в языке Шекспира образуются слова friendship (дружба), fellowship (товарищество) и даже relationship (отношения).

Анастасия КАРАМУШКИНА.