На Камчатке провели реконструкцию высадки советских воинов на Шумшу в августе 1945 года

Военно-историческая реконструкция “Курильский десант. Подвиг воинов-камчатцев” прошла на Камчатке в Долине уюта.

Зрители увидели эпизод событий августа 1945 года – штурм высот острова Шумшу во время Курильской десантной операции.

В администрации Елизовского муниципального округа рассказали, что в подготовке живой картины приняли участие более 150 реконструкторов со всей России. Они подготовили три линии укреплений и более 100 зарядов пиротехники. Была выставлена военная техника, вооружения периода Великой Отечественной войны. Работали полевые кухни, интерактивные площадки.

Ранее на Камчатке прошла церемония закладки камня будущей часовни в честь подвига освободителей Курильских островов от японских захватчиков.

СПРАВКА

18 августа 1945 года из Петропавловска-Камчатского началась десантная операция по освобождению Курильских островов от японских милитаристов. Была поставлена победная точка во Второй мировой войне.