Краболов на камнях, крабы тоже. Что случилось у Парамушира? Проверка покажет

Напомним, ЧП произошло во второй половине дня 15 декабря. По предварительным данным морского спасательного подцентра Южно-Сахалинск, у острова Парамушир потерпело бедствие рыболовное судно «Островной-5». Оно принадлежит рыбокомбинату «Островной», действующему на острове Шикотан в Малокурильском.

Видимо, в условиях сильного волнения во Втором Курильском проливе могло произойти смещение груза, что и привело к посадке судна на мель.

Никто из 12-ти человек, находившихся на борту, не пострадал. Команда для эвакуации спустила на воду плот, прочно связанный с судном, и все перебрались на него.

О дальнейшем развитии событии «Советскому Сахалину» рассказал начальник северокурильского поисково-спасательного подразделения ПСО имени В.А. Полякова ГУ МЧС России по Сахалинской области Алексей Чернов:

— Как только поступил тревожный сигнал о ЧП на море, наши спасатели были подняты «в ружье». Мы следили за развитием событий по рации, настроившись на волну порта. Предстояло в условиях почти нулевой видимости, в темное время суток выдвигаться к месту происшествия, расположенному примерно в 7-8 километрах от районного центра по бездорожью на снегоходах. Мы были готовы к старту в любой момент, но примерно в 19 часов был дан отбой. Члены экипажа судна, находившиеся на спасательном плоту, воспользовались кратковременным затишьем и на веслах направились к стоящему на некотором отдалении от них второму судну «Островной-12» той же компании-судовладельца. Мужики, конечно, натерпелись во время этого перехода по штормящему морю. Но в итоге все получилось, людей подняли на борт судна. Никто не пострадал и в медицинской помощи не нуждался.

Дальше нужно было решать вопрос о снятии судна с камней. Для этого требовалось максимально его разгрузить. Местное население сейчас активно собирает крабов на побережье возле места ЧП. Не исключено, что эти крабы из улова краболова.

Однако попытки «сдернуть» судно с мели 18 декабря не увенчались успехом. Оно лишь еще больше накренилось. В его танкерах остается запас топлива. А 19 декабря в эти широты подошел очередной циклон, вновь заштормило, работы по спасательной операции были приостановлены.

По данным регионального управления гидрометеослужбы, шторм спровоцировал очередной циклон, двигавшийся по тихоокеанской стороне вдоль Курильской гряды. Максимальную силу стихия проявила 19 декабря – порывы ветра достигали 29 метров в секунду, а высота волн – 4 – 6 метров. По прогнозу шторм постепенно будет утихать, но и 20 декабря ожидаются порывы ветра до 17-22 метров в секунду, а высота волн, бьющих в борт «Островного-5» — 3 — 4 метра.

По факту ЧП проводятся проверки транспортной прокуратурой и следственным комитетом на транспорте. В следственном органе, в частности, сообщили, что речь идет о признаках преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта с причинением по неосторожности крупного ущерба).

По словам Алексея Чернова, шесть лет назад в подобной ситуации оказалось другое судно «Айс Бриз» (порт приписки – Петропавловск-Камчатский) с 20 членами экипажа на борту. Его выбросило волнами на камни у соседнего острова Шумшу. Слава Богу, никто не пострадал. Попытки сдернуть судно с мели не принесли результатов. В итоге с него «срезали» все ценное оборудование, а сам «Айс Бриз» остался на камнях как памятник.

Николай ПИТЕРСКИЙ.

Фото и видео предоставлено начальником северокурильского поисково-спасательного подразделения ПСО им. В. А. Полякова Алексеем Черновым.

P. S.

Когда публикация готовилась к печати, из Северо-Курильска сообщили о признаках утечки дизельного топлива из аварийного судна.