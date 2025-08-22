На Камышовом перевале в Холмском районе состоится реконструкция штурма укрепрайона

Событие приурочено к 80-летию окончания Второй мировой войны и отражает подвиг дальневосточников в освобождении юга Сахалина и Курильских островов.

– Впервые реконструкцию боя на Камышовом перевале провели в сентябре 2022 года. Тогда с предложением о необходимости воссоздать исторические события времен Второй мировой войны ко мне обратилась наша активная молодежь. Идея получила большой отклик, и событие стало ежегодным, – рассказал мэр Холмского района Дмитрий Любчинов.

В этом году мероприятие пройдет 23 августа, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В 13:00 начнется торжественный митинг с возложением венков и цветов к братской могиле советских воинов, павших при штурме перевала.

В 13:30 запланирована патриотическая концертная программа.

Начало военно-исторической реконструкции состоится в 14:00. Зрителей ждут штурм укреплений и масштабные сражения, в которых 80 лет назад проявили мужество бойцы 113-й отдельной стрелковой бригады.

Для гостей подготовлена активная программа. С 11:00 буду организованы мастер-классы и выставки.

Также будет организована работа торговых рядов и традиционная раздача полевой каши и чая.

Для удобства гостей предусмотрен бесплатный трансфер до места событий. Автобусы отправятся от остановки «Площадь Ленина» в 10:30 и 11:30. Обратные рейсы с перевала запланированы на 14:30 и 15:30.

Организаторы сообщают – в день проведения реконструкции будет временно перекрыто движение транспорта на соответствующем участке.