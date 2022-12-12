На карте области один за другим появляются адреса ледовых катков

«Ура! Наконец-то!» – возликовали много­численные любители катаний на коньках в Южно-Сахалинске, узнав об открытии первой ледовой площадки в нынешнем сезоне, в городском парке имени Ю. А. Гагарина. Впрочем, организаторы уверяют, что в январе появится еще одна площадка – на стадионе «Космос»…

Картинка из детства

Все-таки замечательное это дело, каток! Помнится, в начале 1980-х мы мальчишками с удовольствием участвовали в подготовке дворового катка. Процессом дирижировал колоритный спортивный бородач дядя Гена. Он геолог, работал в научном учреждении, расположенном поблизости, и к тому же был председателем местного профсоюза. Человек «горел» на своем поприще. «Пробил» освещение в виде прожектора, установленного на крыше ближайшей трансформаторной будки.

Договорился с кем-то и обзавелся пожарным рукавом подходящей длины. Каток заливали горячей водой (для ровности ледового покрытия), подсоединившись к системе отопления жилой пятиэтажки. Отдельным мальчишкам-везунчикам доверялось держать в руках тяжелый пожарный рукав и направлять струю воды на нужные участки. А потом, когда образовывался лед, ребята очищали его поверхность от нападавшего снега специальными скребками.

Со временем каток обзавелся настоящими хоккейными воротами и подобием хоккейной коробки с бортиками. Днем на катке развлекалась детвора со всей округи, а вечером, когда смеркалось и включался прожектор, на лед выходили взрослые любители хоккея. Тут уж лучше было «мелюзге» не болтаться у них под ногами – большие скорости, мощные броски. Лучше было на время переквалифицироваться в зрителей, что мы и делали. Многие ребята мечтали стать звездами хоккея – Третьяками и Шалимовыми, а девочки – примадоннами фигурного катания, Родниными и Водорезовыми…

Ледовая сказка на современный лад

Теперь другие времена. Муниципальные и региональные власти поставили дело на серьезную основу. В областном центре, помимо двух катков в парке, в самом скором времени заработает еще полтора десятка ледовых площадок. Одну из них, корт «Черемушки» по ул. Тихоокеанской, готовят к запуску, чтобы могли приступить к тренировкам и соревнованиям поклонники хоккея с шайбой и мячом. С ребятами занимается опытный тренер-инструктор Валентин Метляков.

Дворовые корты областной столицы находятся в оперативном управлении специализированного муниципального предприятия «Спортивный город». Его директор Илья Прудников проинформировал о предстоящей заливке катка возле Дома торговли на проспекте Мира. Посетителям гарантируют комфортные условия: туалетные комнаты, теплые помещения для переодевания и прокат коньков.

А жителям улицы Науки в планировочном районе Новоалександровск, обратившимся ранее в мэрию с соответствующей просьбой, обещают залить хоккейный корт в шаговой доступности. Вообще, география обширна: катки появятся в Дальнем и Березняках, Старорусском и Синегорске, Луговом и Ключах…

Катайся – не хочу!

А как обстоят дела в районах области? В региональном министерстве спорта сообщили, что основную работу проводят сами муниципалитеты, но министерство держит ситуацию на контроле. Как знать, может быть, именно в режиме массового, любительского катания проявятся будущие спортивные звездочки? Да и борьбу за здоровый образ жизни никто не отменял!

Одним лишь мониторингом дело не ограничивается. Вот, например, о чем сообщают из Южно-Курильска. За счет средств областной субсидии на развитие физической культуры и спорта в 2021-м и 2022-м годах приобретены коньки в количестве 45 пар и 73 лыжных комплекта (лыжи, палки, ботинки). Это дает возможность населению пользоваться снаряжением на безвозмездной основе.

Будет и где покататься: только позволят погодные условия – заработают два хоккейных корта на островах Кунашир и Шикотан и ледовый каток в пгт. Южно-Курильск. Для лыжников подготовят две трассы на Кунашире – до озера Серебряное и села Отрада, и одну на Шикотане в черте села Крабозаводское. Организационная работа поручена муниципальному бюджетному учреждению «Центр физической культуры, патриотического воспитания и туризма «Фрегат».

Попали в топ

По данным министерства, условный топ-3 муниципалитетов, где основательно подходят к этой работе, пока возглавляет Поронайский район. Здесь в скором времени приступят к работе три ледовых площадки в районном центре и еще шесть – в населенных пунктах. В Долинском с наступлением подходящих погодных условий заработает 8 катков, в том числе в селах Быков, Углезаводск, Покровка, Сокол, Советское, Стародубское, Взморье и в районном центре.

В Смирныховском районе готовятся к запуску 6 ледовых площадок, включая стадион «Олимп» в районном центре.

В некоторых районах действуют крытые катки. В Холмском, например, это спортивный ледовый комплекс «Холмск-Арена». Помимо него, в период с декабря по март будут действовать четыре хоккейных корта: два в районном центре и по одному в селах Костромское и Чехов.

В Невельском районе к зимнему сезону готовят два корта и три катка – в районном центре, Шебунино и Горнозаводске. На невельском катке традиционно 6 января проводят музыкально-развлекательный вечер на коньках «Ночь перед Рождеством!».

Владимир СЛАВИН.