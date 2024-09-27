На Кавголовских играх прыгали на лыжах с трамплина

Летние Кавголовские игры по прыжкам на лыжах с трамплина прошли в Ленинградской области. Старты «летающих лыжников» были организованы в поселке Токсово под Санкт-Петербургом на базе Школы высшего спортивного мастерства по зимним видам спорта.

Островные спортсмены (воспитанники спортшколы олимпийского резерва зимних видов спорта) показали на этих соревнованиях ряд высоких результатов.

В возрастной группе девушек 12 – 14 лет на трамплине К-40 первое место заняла Диана Ермоленко. Ей удались прыжки на 39 и 39,5 метра. В ТОП-10 удалось запрыгнуть Анне Гончаровой (восьмое место) и Софии Бехтеревой (десятое), сообщила пресс-служба сахалинского минспорта.

Отличилась Диана Ермоленко и в старшей возрастной группе (девушки 15 – 17 лет). На трамплине К-65 у нее серебряная награда. Анна Гончарова вновь стала восьмой.

У девочек 10 – 11 лет на трамплине К-28 Анна Волкова показала четвертый результат, а Василиса Бакалова – пятый.

В состязаниях мальчиков этой возрастной группы Тимофей Лихтар занял четвертое место, Егор Алёхин – шестое, Александр Зуев – десятое.

Среди юношей 12 – 14 лет (трамплин К-40) Ян Баженов замкнул пятерку сильнейших.

Софья Кузнецова – среди победителей дальневосточных соревнований по кроссу

На территории лыжно-биатлонного комплекса «Триумф» в Южно-Сахалинске прошли чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по кроссу. За медали боролись 173 легкоатлета из Приморского, Хабаровского, Забайкальского краев, республик Бурятия, Саха (Якутия), Сахалинской и Еврейской автономной областей.

Спортсмены состязались в беге по пересеченной местности на дистанциях 1, 2, 3, 4, 5 км, а также в эстафете 4х1 км.

Первое место на дистанции 1 км среди девушек в возрасте до 16 лет заняла Виктория Урсова (Приморский край).

Лучшими на дистанции 2 км в своих возрастных категориях стали Ксения Утюжникова (Забайкальский край), Софья Кузнецова (Сахалинская область), Георгий Шумков (Приморский край).

В забеге на 3 км среди юношей в возрасте до 18 лет первыми к финишу пришли Максим Маркевич (Хабаровский край). Среди юниоров в возрасте до 20 лет золото завоевал Егор Васильев (Забайкальский край).

На дистанции 4 км первые места в своих возрастных категориях завоевали Яна Еремич (Хабаровский край/Амурская область) и Светлана Немынова (Забайкальский край).

Среди юниоров до 23 лет и мужчин на дистанции 5 км лучшие результаты показали спортсмены из Приморского края Алексей Сорокин и Алексей Брыкин.

На международном турнире по плаванию «Сахмастерс» разыграли 38 комплектов наград

II международный турнир по плаванию «Сахмастерс» в категории «Мастерс» завершился в Южно-Сахалинске.

Старты прошли в 50-метровом бассейне спортшколы водных видов спорта им. В. В. Сальникова.

– Этот турнир уже стал традиционным, и у нас с самого начала была задумка приглашать спортивные делегации из других стран. Сейчас мы ещё немного «обкатаемся» и в дальнейшем будем расширять географию спортсменов, – рассказал президент Федерации плавания «Мастерс» России Александр Данилов. – Радует, что в сравнении с прошлым годом на «Сахмастерс» стало почти в два раза больше эстафет. Судейская бригада тоже осталась прежней, работает хорошо, поубирали шероховатости. Кто впервые приехал на остров, оставляют только положительные отзывы. Хочется отдельно поблагодарить правительство Сахалинской области и руководство спортшколы – такого отношения к участникам не видел нигде в России. С удовольствием к вам приезжаю и приеду ещё.

В течение трёх дней 154 спортсмена из 19 регионов страны оспаривали звание сильнейших в плавании на 50, 100, 200 метров баттерфляем, 50, 100, 200 м на спине, 50, 100, 200 м брассом, 50, 100, 200, 400, 800 м вольным стилем, 200, 400 м комплексным плаванием, а также эстафетах 4х50 вольным стилем и комплексным плаванием. Всего на состязаниях разыграли 38 комплектов медалей.

«Сахалинские медведи» заняли 16-е место в туре «Гослиги-2024»

На платформе lichess.org состоялся девятый тур межклубных соревнований по быстрым шахматам среди органов государственной власти, подведомственных организаций и региональных правительств. На этот раз «Гослига-2024» собрала 70 команд.

Среди участников состязаний был островной клуб «Сахалинские медведи», в состав которого вошли сотрудники правительства Сахалинской области, администраций муниципальных образований и подведомственных учреждений. Возглавляли команду Сергей Габрусев и Артем Российченко, входящие в топ сахалинских шахматистов.

По сравнению с восьмым туром «медведи» сделали широкий шаг вперед. Если тогда они финишировали 30-ми, то сейчас заняли уже 16-е место.

Свой вклад в этот результат внесли Дмитрий Чалов, Сергей Алексеенко, Оксана Соловьева, Андрей Милов, Елена Равинская, Максим Петин, Артём Российченко, Сергей Габрусев, Владимир Воднев.

На Сахалине «Кросс нации-2024» собрал около 6 тысяч любителей бега

Всероссийский день бега «Кросс нации-2024» прошел в Сахалинской области. Участниками крупнейших соревнований для любителей бега стали около 6 тысяч островитян. В Южно-Сахалинске на старт забега вышли более 1500 спортсменов.

Забеги прошли на дистанции 500 метров, 1, 4, 8 и 12 километров. Первыми свои навыки в беге продемонстрировали дети до 7 лет, преодолев 500 метров, а завершился «Кросс нации» массовым стартом в 1100 человек.

– Мне понравились состязания, хотя для меня бег – это хобби. Вообще я занимаюсь борьбой, но пробежки на тренировках у нас проходят регулярно. В «Кроссе нации» участвую не первый раз, но сегодня мне наконец-то удалось войти в тройку призеров. Хотя при забеге один раз потерял кроссовок. Теперь будет что вспомнить, – рассказал бронзовый призер Константин Кон.

На 500-метровке сильнейшими стали Михаил Баранов и Василиса Емельянова. Среди спортсменов, преодолевших 1 км, первые места в своих возрастных группах заняли Алексей Самарин, Татьяна Дмитриева, Сергей Тишкин, Кира Богданова, Артем Лебедев и Мирослава Чебунина.

На дистанции 4 км золотые медали выиграли Софья Кузнецова, Дмитрий Шубнов, Анна Кожинова и Юрий Лагун. Среди легкоатлетов в забеге на 8 км первое место завоевали Василий Амелин и Марина Солодова из Анивы. Сильнейшим на дистанции 12 км стал Константин Чебунин.

«Сахалин» выиграл все матчи первого тура

В Хабаровске завершился первый тур женского чемпионата России по волейболу (высшая лига «А»).

По итогам первого тура только три команды одержали по четыре победы. Это «Северянка» из Череповца (12 очков), «Сахалин» (11) и «Амурские тигрицы» (11). Без поражений движется и «Корабелка» из Санкт-Петербурга, но она провела всего два матча.

Фото пресс-службы «Амурских тигриц».

«СШ «Сахалин-2011» завершила турнир поражением

На стадионе «Спартак» сыгран матч первенства ДФО по футболу среди юношей U14 (2011 г.р.). Команда «СШ «Сахалин» принимала «СКА-Хабаровск».

Соперники являются соседями по турнирной таблице. Хозяева поля прочно закрепились на пятом месте, хабаровчане – на четвертом. Правда, разрыв между ними составляет семь очков.

Учитывая, что для «СШ «Сахалин» этот матч был последним, он уже никак не влиял на ее турнирные перспективы. При любом раскладе, островитяне остались бы в роли замыкающих.

Хлопнуть напоследок дверью (или воротами, что более применимо к футболу), у сахалинской команды не получилось. Она проиграла со счетом 0:5.

Футболисты «СШ «Сахалин» засушили соперников

Дальневосточная юношеская футбольная лига вырулила на финишную прямую. Участникам осталось провести по три матча. В шестнадцатом туре островитяне принимали на своем поле «СШОР № 1» из Комсомольска-на-Амуре.

В турнире «младшаков» «СШ «Сахалин» цепляется за шансы занять призовое место, расположившись на четвертой строчке турнирной таблицы. 20 сентября эти шансы увеличились. «Динамо-Приморский край», занимающее третье место, сенсационно проиграло в Якутске «СШФ-Якутия» (1:2).

Итог – 1:0 в пользу «СШ «Сахалин».

У «старшаков» также победили сахалинцы – 2:0.