На кладбище в Охе на Сахалине ливни размыли часть захоронений

ЧП случилось на новом участке, местного погоста.

Как сообщил глава района Евгений Михлик, мэрия сразу же отреагировала на происшествие. На кладбище снарядили технику для отсыпки размытых участков.

Охинцы же задаются вопросом – будут ли местные власти бороться с причиной такого явления, а не только с его следствием. Нынешнее ЧП только обнажило давнюю кладбищенскую проблему.

Дело в том, что пострадавшая территория оказалась непригодной для такой специфической задачи, как захоронение умерших: на ней быстро скапливается вода, стоит только дождям полить подольше. Нормальной канализации для отвода стоков там не было. Сейчас начинают прокладывать трубы. Но у людей большие сомнения – справятся ли они с потоками? И не придётся ли укреплять территорию постоянно?

Сама же проблема, как рассказывают охинцы, встала во весь рост почти 10 лет назад.

Районная администрация за это время пыталась сформировать несколько участков под новый погост, но все они так и не получили положительного заключения госэкспертизы. Основанием для отвода были несоответствие санитарным нормам и правилам – уровень грунтовых вод и влажность оказывались выше нормы.

Выход вроде бы нашли – присмотрели участок в селе Озёрном. Для него подготовили посекторную схему захоронений. Но только место это находится более чем в десятке километров от Охи. Поэтому выбор властей вызвал большое недовольство горожан. Старое кладбище находится недалеко, можно сказать, на окраине города Людей не успокоило, что в сторону Озёрного ходит автобус. Администрация пообещала, что на день поминовения усопших будут организованы дополнительные рейсы. А ещё людей основательно напугала перспектива увеличения стоимости ритуальных услуг пропорционально расстоянию до погоста.

Как сообщили в мэрии, под захоронения можно отвести ещё одно место, недалеко от старого кладбища. Сейчас его обследуют специалисты, чтобы дать заключение об уровне грунтовых вод. Мэрия занимается подготовкой документов на земельный участок.

Антон Смоляков.