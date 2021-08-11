На колесах, но жизнь!

До недавнего времени мне не доводилось видеть собак-колясочниц. Оказывается, есть такие из числа жертв дорожно-транспортных происшествий. Хозяева не усыпили их даже после того, как задние лапы четвероногих повисли плетью из-за травм позвоночника. Где-то на материке приобрели специальные легкие коляски. Когда у псов двигаются передние лапы, то вращаются колесики «ортопедического аппарата» для задних конечностей.

Добрые люди подарили собакам жизнь, несомненно, приумножив свои хлопоты. Но разве они в тягость, когда не хочется расставаться с любимым существом и преданным другом? Ведь, как писал Экзюпери, «мы в ответе за тех, кого приручили».

В Южно-Сахалинске живет женщина, которая три года ухаживает за двумя травмированными собаками (она взяла их из приюта). Обе в хорошем состоянии, доброго нрава. Во время прогулок даже позволяют незнакомым людям погладить себя по шерстке.

Другая добрая душа выводит на прогулку пса-колясочника на ул. Вокзальной. И дворовые бездомные собаки с желтыми клипсами на ушах каждый раз ждут этого часа, чтобы эскортом сопровождать то ли друга, то ли подругу. Тоже понимают, что ей (или ему) нужна компания – лучшее средство от одиночества.

У нас в обществе много добрых и недобрых людей. Одни в случае беды готовы отказаться от ухода даже за самым близким и родным человеком, а другие самоотверженно делают все возможное, чтобы только продлить дни его жизни и привнести в них больше светлых красок. Мне лично симпатичны вторые, как и эти женщины с собаками на колесах.

Галина Петрова, г. Южно-Сахалинск.