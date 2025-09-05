На корсаковской трассе запускают беспилотник для фиксации нарушений ПДД

Он будет работать в тестовом режиме с 5 по 8 сентября, в дни проведения международного форума беспилотных летательных аппаратов «Крылья Сахалина», сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Проведение форума на практике покажет его участникам один из сценариев применения дронов в сфере дорожного хозяйства и транспортной отрасли.

– Вместе с оператором беспилотного летательного аппарата на участках будут работать сотрудники «Дорожного патруля», чтобы у нас была возможность сравнить беспилотную съемку с данными передвижных комплексов фотовидеофиксации, – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства области Максим Жоголев.

Летающий «инспектор» оснащен камерой с 40-кратным зумом, замечает наиболее опасные нарушения Правил дорожного движения, такие как проезд на запрещающий сигнал, выезд на встречную полосу, непредоставление преимущества пешеходам, остановка в неположенном месте. Беспилотник производит отечественная компания «Дрон Солюшнс», резидент научно-производственного центра «Крылья Сахалина». Проект реализован по инициативе региональных минтранса и министерства цифрового развития.

Подобный опыт применения дронов далеко не первый у нас на островах. В нынешнем году, как рассказали в областном министерстве транспорта и дорожного хозяйства, летающие контролёры задействовали для оценки качества ямочного ремонта на дорогах. Там применялся аппарат с лазерным локатором (LIDAR). В поле его зрения попали восемь улиц в областном центре и одна в Долинске.

Владимир ПАВЛОВ.