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На Крильоне будет морская биостанция

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Фото: catalog-photo.ru

На мысе Анастасии на полуострове Крильон острова Сахалин появится морская биостанция.

По итогам встречи с участниками III Конгресса молодых учёных Президент РФ Владимир Путин дал поручение кабинету министров, правительству Сахалинской области и МГУ им. М. В. Ломоносова по её созданию, сообщается на сайте Кремля.

«Правительству РФ совместно с правительством Сахалинской области и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова» обеспечить разработку и реализацию комплекса мер по созданию и развитию морской биостанции на мысе Анастасии (п-ов Крильон, о. Сахалин)», – говорится в перечне. Доклад по этой теме президент ждёт до 31 июля 2024 года, далее – ежегодно.

Уточняется, что в реализации научно-образовательной программы биостанции по изучению флоры и фауны дальневосточных морей должны быть задействованы вузы и научные центры Дальнего Востока, научно-образовательный центр кампуса «СахалинТесh» и иностранные учёные.

 

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