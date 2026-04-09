На крыше проблемной школы-детсада села Кировское Тымовского района уберут декоративную отделку

Она там, судя по всему, была лишним элементом. Как пояснил «Советскому Сахалину» глава сельской администрации Андрей Слесарев, когда окончательно потеплеет, планируется убрать с крыши все выступы и карнизы. Они сделаны из лёгкого газоблока, в них накопилось много снега, и «декор» в результате не выдержал. Поэтому с крыши в конце марта упал фронтон. К счастью, в здании и рядом с ним никого не было.

Саму школу закрыли за два дня до начала каникул из-за обнаружившихся строительных дефектов. Они ведут свою историю в течение 8 лет, строительные огрехи попали в поле зрения правоохранителей.

«Советский Сахалин» рассказывал об этом в материалах «Школа потеряла шляпу» и «Всё скрытое становится явным». На нынешней неделе в Кировском закончила работу комиссия, свои выводы специалисты озвучат к 20 апреля.

По словам Андрея Слесарева, пока что в здании начаты текущий (шпаклёвка) и капитальный ремонт– заменяют кафель. Деньги выделены по распоряжению губернатора. Учащиеся и педагоги переведены в школы Тымовского и Красной Тыми. Детсадовцы с воспитателями временно находятся в одном из дошкольных учреждений райцентра. Для них создали отдельную группу. Для подвоза из Кировского и обратно выделили автобусы.

Конечно, такой внеплановый переезд создаёт некоторые сложности. Например, старшеклассникам из Кировского придётся учиться во вторую смену. Непросто было учащимся 1-5 классов – им приходилось вставать раньше и идти к автобусу. Но родители вместе с администрацией нашли приемлемый вариант – сначала детей отводят в социально-реабилитационный центр «Добродея» в Кировском, там дети могут позавтракать, а потом их сажают на транспорт. В обратной последовательности происходит возвращение домой.

Евгений АВЕРИН.

