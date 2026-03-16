На Кунашир с зимовки вернулись японские журавли, занесённые в Красную книгу

В этом году они появились в первых числах марта – раньше обычного, рассказали сотрудники государственного заповедника «Курильский». Пара этих грациозных птиц обосновалась у озера Песчаное. Это верный признак пробуждения природы после зимы.

Сегодня на Кунашире постоянно живут семь пар японских журавлей, среди них есть и окольцованная в Японии самка, которой дали имя «Белая». Больше всего их гнездится на полуострове Весловский. Там всё строго распределено: одна семья занимает основание перешейка, вторая – середину, третья – самую оконечность. Нарушение территории сразу будет замечено и не останется без ответа – такими этих птиц создала природа. Поэтому новичкам «подвинуть» соседей и забрать себе кусочек кормных угодий точно непросто.

В брачный период практически все японские журавли активно защищают свой участок, служащий им местом для гнезда и зоной поиска пищи.

Борьба за такие участки – целое представление. В ходе выяснения границ участка птицы демонстрируют элементы агрессивного поведения. Начинается всё с вокального поединка. Через крики пары спорят за право гнездиться именно в облюбованном местечке. Журавлиную песню можно услышать и во время токования пары и брачных ухаживаний.

После «бесконтактного» способа спор может продолжиться на физическом уровне: высокие вертикальные прыжки, удары друг другу ногами, крыльями и клювами в воздухе. Примечательно, что самки тоже принимают активное участие в отстаивании территории.

Японский журавль – самый крупный в этом семействе (рост – около 1,6 м, масса – более 7 кг), символ долголетия, но сам вид едва не исчез. В 40-х годах прошлого века численность этих птиц стала критической. Благодаря жёсткой охране вида в России, Китае и Японии популяцию удалось «вытащить из петли». Сегодня на Хоккайдо зимует около 1,9 тыс. особей, а общая мировая численность достигла 4 тысяч. Но их всё ещё критически мало, и японский журавль по-прежнему занесён в Красную книгу России с категорией 1 – как находящийся под угрозой исчезновения, а также в Красную книгу Сахалинской области.

Антон СМОЛЯКОВ.

Фото и видео предоставлено государственным природным заповедником «Курильский».