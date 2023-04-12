На Кунашире обнаружен новый для фауны России вид бабочки

Ученые Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики им. академика Н. П. Лаверова Уральского отделения РАН (ФИЦКИА, Архангельск) впервые в России обнаружили на острове Кунашир бабочку-лишайницу Aemene obscura. Об этом рассказал ТАСС младший научный сотрудник музея центров биоразнообразия ФИЦКИА Виталий Спицын. Ранее считалось, что этот редкий вид эндемичен для Японии.

«Фауна лишайниц и медведиц достаточно хорошо в России изучена, и это была такая неожиданность — поймать новый для фауны России вид лишайницы. Этот вид до нас на Кунашире никому не удавалось поймать. В Японии она обитает на Хоккайдо, на Хонсю. Считалось, что она эндемик Японии», — сказал Спицын.

Биологам удалось поймать два экземпляра лишайницы — самца и самку. Это небольшие бабочки, со светло-серыми крыльями. Их достаточно трудно заметить. «Она прилетает поздно ночью, и помимо нее, там есть другие бабочки, крупные бражники, которые эту мелочь всю разгоняют», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, это редкий вид, который нуждается в охране, его нужно внести в Красную книгу РФ. Поскольку на Кунашире его ареал, скорее всего, ограничен небольшим участком реликтового хвойно-широколиственного леса с магнолиями примерно два на два километра. Вероятнее всего, Aemene obscura живет только в юго-западной части Кунашира, где несколько теплее, чем на других островных территориях. На данный момент темная лишайница является загадкой для энтомологов: ее жизненный цикл неизвестен.

Как отметил Спицын, фауна чешуекрылых (бабочек) на Дальнем Востоке пока изучена недостаточно, в том числе и на Курильских островах, где возможно открытие новых для фауны России и даже для науки подвидов. Для этого очень перспективное генетическое исследование насекомых.

Ученый добавил, что на Кунашире были впервые найдены три вида бабочек-ленточниц, популярных среди коллекционеров (Catocala dula, C. lara, C. dissimilis), большая и красивая дневная бабочка-перламутровка непарная (Argynnis sagana) и Sphragifera sigillata.