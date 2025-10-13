На Кунашире обнаружен опасный вид шершней

Этот вид называется большеголовый шершень (Vespa mandarinia).

Впервые он был замечен орнитологом заповедника «Курильский» Сергеем Стефановым в 2023 году на полуострове Весловский.

В сентябре 2025-го энтомологи Института систематики и экологии животных Сибирского отделения РАН кандидат биологических наук В. В. Дубатолов и его коллега В. К. Зинченко зафиксировали на юге Кунашира распространение большеголового шершня.

Две особи мандаринии обнаружены в окрестностях озера Песчаное и около 15 особей на мысе Ивановский, а также на экологической тропе «Столбовская».

Чем же этот шершень так опасен?

Его отличительная особенность – высокая агрессивность и сильный яд. В отличие от обычных шершней жало мандаринии способно проникать глубоко в ткани, до мышц, что особенно болезненно и опасно.

До недавнего времени на Кунашире было достоверно установлено оседлое обитание двух видов шершней – японского жёлтого шершня и обыкновенного шершня. Но даже эти не робкого десятка шершни пасуют перед большеголовым.

Как распознать большеголового шершня?

Мандариния значительно крупнее обычных шершней – примерно в полтора раза. Главным отличительным признаком является большая жёлтая голова и контрастно желтая вершина брюшка, отмечают сотрудники заповедника «Курильский».

Если гнездо мандаринии появилось недалеко от дачного участка, Владимир Дубатолов настоятельно рекомендует соблюдать осторожность. Ни в коем случае не пытаться самостоятельно уничтожать их гнёзда! Это вероятнее всего спровоцирует агрессивное нападение роя и может привести к трагическим последствиям.

Уничтожение гнёзд мандаринии возможно только с использованием специальных средств защиты (вроде общевойскового защитного комплекта с обязательной защитой головы), которые полностью исключают возможность для шершней ужалить обидчика.

К сожалению, в данный момент на южных Курилах нет службы, которая была бы ответственна за устранение подобных опасностей.

Жителям и гостям Кунашира нужно быть крайне осторожными.

Статистика

В Японии от нападений медведей погибает не более одного человека в год, от укусов ядовитых змей (а у них там ядовитых змей много) – около пяти, от жалений большеголовых шершней – около 50 человек в год. В китайской провинции Сычуань, где также обитает этот вид, из-за большеголовых шершней погибают сотни людей ежегодно.

Большеголовый шершень (Vespa mandarinia), полуостров Весловский, о. Кунашир. Автор фото: Сергей Стефанов.