На Кунашире обнаружили новый для России вид древних насекомых

Энтомологи нашли на Кунашире новый для России вид насекомых — мегалоптер Protohermes grandis, ранее он считался эндемиком Японии, рассказал ТАСС старший научный сотрудник музея центров биоразнообразия Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н. П. Лаверова Уральского отделения РАН (ФИЦКИА) Виталий Спицын. Это древняя группа насекомых, ранее в России был известен только один вид мегалоптер, или большекрылок. Он был найден лет 40 назад.

Мегалоптеры делятся на два семейства, часть из них очень мелкие, они живут в Палеарктике и в тропиках, коридалиды живут в тропиках, и это крупные насекомые. У обнаруженного вида размах крыльев почти 10 см, 4 крыла, они прозрачные с желтыми точками, все остальное тело коричневое.

— Про их жизненный цикл известно мало, личинка живет в воде, она хищник, питается всем, что может съесть, вплоть до мальков рыб. А как питается имаго, которая летает, пока не очень известно, — рассказал ученый, уточнив, что им удалось обнаружить мегалоптер именно в стадии имаго, то есть в конечной взрослой стадии индивидуального развития насекомых.

Спицын добавил, что фауна Кунашира очень интересна для изучения. «По сути это часть острова Хоккайдо, которая отделилась недавно. Пролив образовался несколько тысяч лет назад, что по меркам эволюции случилось не вчера, а сегодня утром. Поэтому мы можем изучать японскую фауну на нашей территории. Это очень важно, например, для изучения глобальных процессов формирования фаун и начальных этапов видообразования», — резюмировал ученый.

Фото Ирины Скалиной / ТАСС/.