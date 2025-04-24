На Кунашире строят современный приют для животных

В селе Дубовое на Кунашире начался второй этап строительства муниципального приюта для бездомных животных. Сдать объект планируют в четвёртом квартале 2026 года. На реализацию проекта выделено более 140 млн рублей.

Строящийся приют сможет принять 60 собак и 30 кошек. Его оснастят всем необходимым: административно-бытовым корпусом, ветеринарным пунктом, помещениями для временного содержания и изолятором для питомцев, требующих лечения. Собаки и кошки будут размещены раздельно, с учётом их физических и психологических особенностей. Для бесперебойной работы предусмотрена современная инфраструктура и коммуникации.

Пока возводят новый приют, в Южно-Курильске действует единственный пункт передержки, где содержатся десятки брошенных животных. Здесь их лечат, стерилизуют и, после восстановления, выпускают обратно в привычную среду обитания.

Елена КУЛИКОВА.