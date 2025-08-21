На Кунашире сёрфингисты соревнуются на Кубок Первого канала

Остров Большой Курильской гряды – Кунашир стал местом реализации уникального проекта «На краю земли». Именно здесь по инициативе АО «Первый канал» впервые в России проходит международное физкультурное мероприятие по олимпийской дисциплине – шортборд («короткая доска»).

Обуздать кунаширские волны прибыли ведущие сёрфингисты мира из Индонезии, Таиланда, Бразилии, Португалии. Россию представляют чемпионы страны в этом виде спорта Никита Авдеев, Антон Морозов и другие.

За Кубок Первого канала борются четыре смешанные команды (в каждой – два мужчины, женщина и иностранный спортсмен). По схеме соревнований они должны выйти в полуфинал, а затем в финал и провести матч за третье место. Но прежде, чем проявить ловкость и бесстрашие, сёрфингисты ожидают благоприятного прогноза по волновым условиям. А такой бывает далеко не каждый день.

Первый раз спортсменам повезло дождливым 19 августа. Ветер поднял волны на должную высоту, и команды на коротких досках заскользили по крутым гребням. Соревнования продолжатся до 24 августа, тогда же станет известно, кто завоюет кубок.

Динамику состязаний с природной стихией запечатлевает съёмочная группа Первого канала, в планах которой создание документального фильма об этом уникальном спортивном событии. Кстати, оно включено в спортивную программу X Восточного экономического форума-2025, который пройдёт во Владивостоке 3 – 6 сентября.

Отрадно, что в последние годы сёрфинг набирает популярность у кунаширской молодёжи и детворы (уже более 30 мальчишек и девчонок приобщились к этому виду спорта). Есть любители скользить по волнам и среди туристов, приезжающих на остров за своей порцией адреналина и природной красоты. Многим понравилась именно эта географическая точка с её благоприятными волновыми условиями. Так что не случайно Кунашир вошёл в список Федерации по сёрфингу РФ, где до этого значились лишь Камчатка, Приморье и Санкт-Петербург. Возможно, после того, как Первый канал реализует свой масштабный медиапроекта и создаст документальный фильм о сёрфинге на Курилах, спортсменов здесь заметно прибавится.

Нынешние соревнования проводятся Российской федерацией сёрфинга при поддержке министерства спорта России, правительства Сахалинской области, фонда «Росконгресс» и администрации Южно-Курильского района.

Людмила Николаева.

Фото Андрея Киселёва.

г. Южно-Курильск.