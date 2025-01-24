На Курилах для врача, приглашенному на работу с материка, приготовили квартиру

В селе Отрада Южно-Курильского района открылся новый медицинский объект – участок врача общей практики.

В населённом пункте проживают 545 человек, ранее все они обращались за врачебной помощью в соседние населённые пункты. Теперь у жителей есть свой медпункт, оборудованный всем необходимым для получения квалифицированной помощи при различных заболеваниях и состояниях.

Площадь нового медпункта составляет 394 квадратных метра. Здесь созданы все условия для проведения врачебных приёмов и различных медицинских процедур.

Специалист общей практики принимает пациентов любой возрастной категории, обладает широким спектром навыков по узким специализациям – от хирургии до дерматологии.

В первое время медицинскую помощь населению будет оказывать специалист Южно-Курильской ЦРБ. Но уже в начале февраля на остров приедет врач из Центральной России. С ним достигнуты договорённости о трудоуст­ройстве и работе. В Отраде построен многоквартирный дом для представителей бюджетной сферы. Одну из квартир займёт врач общей практики, сообщила пресс-служба правительства области.