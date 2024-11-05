На Курилах снимут сериал по «Острову сокровищ»

Мероприятия креативного фестиваля показали высокий уровень развития творческой индустрии Сахалина и Курил.

В столице островной области прошел фестиваль-форум «Российская креативная неделя — Дальний Восток». Его участники подвели итоги конкурса СМИ, оценили игру команд КВН, обсудили создание на островах съемочных площадок художественных и документальных фильмов. Регион принял решение предоставить компаниям креативной индустрии льготы резидентов ТОР и открыл в Южно-Сахалинске офис Президентского фонда культурных инициатив.

Из островов сделают витрину

В нескольких дискуссиях фестиваля спикером выступал губернатор области Валерий Лимаренко. Глава региона рассказал участникам и гостям о сахалинской стратегии управления креативной индустрией.

— Политика и экономика России стремится на Восток, мы хотим стать третьей столицей и витриной страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе, – объяснил Валерий Лимаренко. – Чтоб удержать специалистов в области, мы создаем здесь комфортные условия для жизни и реализации потенциала: открыли Академию Ларисы Долиной, создали симфонический, эстрадно-симфонический и джазовый оркестры, выставочные площадки для художников, построили новую сцену Чехов-центра и концертный зал. Открыли филиал театрального института имени Бориса Щукина – будем готовить кадры для дальневосточных театров.

В области создается школа креативных индустрий. Кроме этого, регион разработал бренд «Сахалин – маяк России», который развивают состоявшиеся дизайнеры. Глава островного региона договорился с основателем компании Fashion Hub Russia Георгием Ростовщиковым об аудите сахалинских брендов. Теперь профессионалы российской модной индустрии отберут лучшие образцы местной продукции, чтобы продвигать их внутри страны и за рубежом.

Пираты отыщут на Курилах сундук мертвеца

«Российская креативная неделя» подвела итоги конкурса «Дальневосточное кино». Писатели и режиссеры выбрали лучшие сценарные работы, посвященные Дальнему Востоку. Генеральный директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковец, художник Александр Мущенко и прочие эксперты провели для участников конкурса лекции и мастер классы.

Кино-эксперты предложили создать на островах производственную площадку, на которой в следующем году будут снимать сериал по книге Роберта Стивенсона «Остров сокровищ». Киношники также подали заявку в Президентский фонд культурных инициатив, чтобы провести на островах съемки документального фильма «Восточный бастион», посвященный 80-летию Великой Победы.

«Строители Шанхая» забрали гран-при

В первый день ноября в Южно-Сахалинске подвели итоги дальневосточного этапа Всероссийского конкурса средств массовой информации «СМИротворец», определив победителей в номинациях «Печать», «Интернет», «Телевидение» и «Семейные традиции народов России». Награды получили журналисты Южно-Сахалинска, Благовещенска, Владивостока, Якутска и Улан-Удэ.

В тот же день на сцене «Сахалин Арена» прошел фестиваль Сахалинской лиги КВН. За призы боролись 18 областных команд, их игру оценивали участники Высшей лиги КВН. Губернатор Валерий Лимаренко вручил гран-при команде «Строители Шанхая» из островной столицы.

В числе победителей оказались команды «Активированный уголь» из Углегорска, «Сборная СахУДНТ» и «Сборная пединститута». Жюри назвало лучших актеров игры, ими стали Александра Аникеева из «Сборной пединститута» и Ашот Амбарцумян из «Строителей Шанхая».

Креативность отразится на всей области

Участники «Российской креативной недели» обсудили развитие островных городов – от отдельного благоустройства до комплексных мастер-планов. Идеи и предложения, высказанные экспертами, лягут в основу технического плана, дополняющего генплан Сахалинской области.

– Каждый, кто посещает наш регион, должен ощущать комфорт, видеть цветы, муралы, чистые дворы и подъезды, благоустроенные пространства, – отметил губернатор Валерий Лимаренко.

Творцам выдадут налоговые льготы

По инициативе областного правительства представители креативной индустрии в будущем году смогут стать резидентами ТОР «Курилы».

– Налоговый режим у нас лучше, чем «Сколково» и «Иннополис»: нулевой налог на прибыль, на землю и прочие льготы, – поделился деталями министр цифрового развития Сахалинской области Александр Снегирев.

В 2021 году правительство России утвердило концепцию развития творческих индустрий, признав креативный сектор одним из значимых в экономике. В феврале 2025 года вступит в силу закон «О развитии творческих индустрий».

Творческую индустрию на Сахалине поддержит и Президентский фонд культурных инициатив. Для этого в Южно-Сахалинске будет работать его отделение. Проектный офис Президентского фонда культурных инициатив расположен в арт-резиденции «Маяк» на улице Ленина.

Сергей Макаров.