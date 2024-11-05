Среда, 6 ноября, 2024
ДомойАКЦЕНТ
АКЦЕНТ

На Курилах снимут сериал по «Острову сокровищ»

Мероприятия креативного фестиваля показали высокий уровень развития творческой индустрии Сахалина и Курил.

В столице островной области прошел фестиваль-форум «Российская креативная неделя — Дальний Восток». Его участники подвели итоги конкурса СМИ, оценили игру команд КВН, обсудили создание на островах съемочных площадок художественных и документальных фильмов. Регион принял решение предоставить компаниям креативной индустрии льготы резидентов ТОР и открыл в Южно-Сахалинске офис Президентского фонда культурных инициатив.

Из островов сделают витрину

В нескольких дискуссиях фестиваля спикером выступал губернатор области Валерий Лимаренко. Глава региона рассказал участникам и гостям о сахалинской стратегии управления креативной индустрией.

— Политика и экономика России стремится на Восток, мы хотим стать третьей столицей и витриной страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе, – объяснил Валерий Лимаренко. – Чтоб удержать специалистов в области, мы создаем здесь комфортные условия для жизни и реализации потенциала: открыли Академию Ларисы Долиной, создали симфонический, эстрадно-симфонический и джазовый оркестры, выставочные площадки для художников, построили новую сцену Чехов-центра и концертный зал. Открыли филиал театрального института имени Бориса Щукина – будем готовить кадры для дальневосточных театров.

В области создается школа креативных индустрий. Кроме этого, регион разработал бренд «Сахалин – маяк России», который развивают состоявшиеся дизайнеры. Глава островного региона договорился с основателем компании Fashion Hub Russia Георгием Ростовщиковым об аудите сахалинских брендов. Теперь профессионалы российской модной индустрии отберут лучшие образцы местной продукции, чтобы продвигать их внутри страны и за рубежом.

Пираты отыщут на Курилах сундук мертвеца

«Российская креативная неделя» подвела итоги конкурса «Дальневосточное кино». Писатели и режиссеры выбрали лучшие сценарные работы, посвященные Дальнему Востоку. Генеральный директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковец, художник Александр Мущенко и прочие эксперты провели для участников конкурса лекции и мастер классы.

Кино-эксперты предложили создать на островах производственную площадку, на которой в следующем году будут снимать сериал по книге Роберта Стивенсона «Остров сокровищ». Киношники также подали заявку в Президентский фонд культурных инициатив, чтобы провести на островах съемки документального фильма «Восточный бастион», посвященный 80-летию Великой Победы.

«Строители Шанхая» забрали гран-при

В первый день ноября в Южно-Сахалинске подвели итоги дальневосточного этапа Всероссийского конкурса средств массовой информации «СМИротворец», определив победителей в номинациях «Печать», «Интернет», «Телевидение» и «Семейные традиции народов России». Награды получили журналисты Южно-Сахалинска, Благовещенска, Владивостока, Якутска и Улан-Удэ.

В тот же день на сцене «Сахалин Арена» прошел фестиваль Сахалинской лиги КВН. За призы боролись 18 областных команд, их игру оценивали участники Высшей лиги КВН. Губернатор Валерий Лимаренко вручил гран-при команде «Строители Шанхая» из островной столицы.

В числе победителей оказались команды «Активированный уголь» из Углегорска, «Сборная СахУДНТ» и «Сборная пединститута». Жюри назвало лучших актеров игры, ими стали Александра Аникеева из «Сборной пединститута» и Ашот Амбарцумян из «Строителей Шанхая».

Креативность отразится на всей области

Участники «Российской креативной недели» обсудили развитие островных городов – от отдельного благоустройства до комплексных мастер-планов. Идеи и предложения, высказанные экспертами, лягут в основу технического плана, дополняющего генплан Сахалинской области.

– Каждый, кто посещает наш регион, должен ощущать комфорт, видеть цветы, муралы, чистые дворы и подъезды, благоустроенные пространства, – отметил губернатор Валерий Лимаренко.

Творцам выдадут налоговые льготы

По инициативе областного правительства представители креативной индустрии в будущем году смогут стать резидентами ТОР «Курилы».

– Налоговый режим у нас лучше, чем «Сколково» и «Иннополис»: нулевой налог на прибыль, на землю и прочие льготы, – поделился деталями министр цифрового развития Сахалинской области Александр Снегирев.

В 2021 году правительство России утвердило концепцию развития творческих индустрий, признав креативный сектор одним из значимых в экономике. В феврале 2025 года вступит в силу закон «О развитии творческих индустрий».

Творческую индустрию на Сахалине поддержит и Президентский фонд культурных инициатив. Для этого в Южно-Сахалинске будет работать его отделение. Проектный офис Президентского фонда культурных инициатив расположен в арт-резиденции «Маяк» на улице Ленина.

Сергей Макаров.

Предыдущая статья
Сахалинские яхтсменки завоевали две медали на международных стартах
Следующая статья
Самая старая лошадь России дожила до почтенных 50 лет на Сахалине
ПОХОЖИЕ ЗАПИСИ
баннер2

СВЕЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

© Советский Сахалин, 1995-2023 гг. Все права защищены. При перепечатке материалов ссылка на источник обязательна.

Газета «Советский Сахалин» в PDF

КОНТАКТЫ

Адрес эл. почты: sovsakh100@mail.ru.
Адрес редакции: г. Южно-Сахалинск,
ул. Комсомольская, 154.
Телефон +7 (4242) 43-20-15.

МЫ В СОЦСЕТЯХ