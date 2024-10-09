На курильском острове Шумшу планируется создать музей памяти последнему сражению Второй мировой войн

Остров Шумшу посетят полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Здесь сохранилось множество свидетельств боевых действий, которые проходили в августе 1945 года, когда советские войска освобождали Сахалин и Курилы от японских оккупантов.

– Есть поручение главы государства: нам вместе с коллегами из администрации Президента изучить возможность создания музея памяти Курильской десантной операции – фактически последнего крупного сражения Второй мировой войны. Шумшу – остров, где советская армия разгромила превосходящие силы противника, находящиеся в укрепрайоне. В ходе этой операции два наших бойца повторили подвиг Александра Матросова: перекрыли своими телами ДОТ. Мы должны это помнить и создать там музей, – подчеркнул Юрий Трутнев.

Губернатор Валерий Лимаренко отметил, что создание этого музея на имеет важное значение для сохранения исторической памяти о событиях Второй мировой войны.

– Там, на Шумшу до сих пор осталось много боевой техники. И наши поисковики буквально по частицам восстанавливают истинную историю тех событий. Во времена, когда ее пытаются переписать, – это бесценно. Именно поэтому мы хотим открыть музей, на местах, где разворачивались бои, где наши солдаты и офицеры в жестоких боях одержали победу. Кроме того, открытие музея под открытым небом важно и для развития северных Курил, привлечения большего числа туристов, – сказал он.

Планируется, что новый исторический музей-заповедник у подножия горы Высокой займет несколько гектаров – поле боя на 165-ой и 171-ой высотах. Здесь же появится вся необходимая для посещения гостей острова инфраструктура, сообщает пресс-служба правительства области.

– Исполняя поручение Президента РФ Владимира Путина, наша задача заключается в оценке объемов предстоящих строительных работ, обеспечения доступности локации – как обустроить и создать музей под открытым небом, – говорит директор музейно-мемориального комплекса «Победа» Юрий Филипенко.

Как известно, 18 августа 1945 года старшина Николай Вилков и матрос Пётр Ильичёв в составе морского десанта освобождали северокурильский остров Шумшу от японских захватчиков. В бою была отбита контратака противника, уничтожено восемь японских танков. Но когда десантники пошли на штурм высоты 171, то попали под огонь двухамбразурного дзота. Тогда Вилков и Ильичёв подползли к доту и забросали его гранатами. Но когда десантники вновь поднялись в атаку, пулемёты заработали снова, и тогда старшина и матрос закрыли своими телами амбразуры вражеского дота. Звание Героя Советского Союза им присвоено посмертно.