На Курилы и обратно по расписанию

Новый грузопассажирский паром «Павел Леонов» отправился в свой первый рейс по постоянному маршруту Корсаков – Курильск – Корсаков

Ну вот и свершилось! Как и планировалось, «Павел Леонов» отправился из Корсаковского морского торгового порта к Итурупу 1 октября в 12 часов. В региональном минтрансе уточнили, что расчетное время прибытия парома к терминалу Курильск – 10 утра 2 октября. Судно идет не порожняком, с пассажирами. В Курильске возьмет на борт новых пассажиров и грузы и стартует в обратном направлении.

Известно, что у многих, в том числе и в министерстве транспорта, на момент прибытия в Корсаков «Павла Леонова» из Санкт-Петербурга сохранялось чувство неуверенности относительно точной даты выхода судна на курильскую линию. Успеют ли оформить все необходимые документы, осуществить передачу, ну и так далее. Все получилось, сомнения были напрасными! Билеты на паром начали продавать 28 сентября.

Цены такие же, как и прежде – проезд в каюте 3-го класса (самый популярный у пассажиров, в переводе на терминологию, принятую в воздушном транспорте, эконом-класс, — прим. авт.) стоит от 3225 рублей. Организаторы напомнили, что за всеми справками по реализации билетов нужно обращаться в АО «Сахалинский пассажирский флот», которое является компанией-перевозчиком. Контактный телефон в Южно-Сахалинске: 24-24-20.

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства также дополнили, что расписание рейсов до конца года в «сыром виде» составлено и сейчас находится на утверждении. Как только будет готово, его разместят на сайте этого министерства, в официальных соцсетях и на сайте АО «Сахалинский пассажирский флот». Технические характеристики «Павла Леонова» и его «близнеца» «Адмирала Невельского» оговаривают возможность перевозки 146 человек и более 3 тысяч тонн грузов. Эти два судна построены за счет средств регионального бюджета.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко по такому случаю выступил с обращением к жителям и потенциальным гостям островной области:

— Мы очень долго ждали этого момента. Было строительство, были надежды на то, что транспортировка людей, проживающих на Курильских островах, и туристов будет комфортной. И более того, чтобы отправиться в поездку можно было почти каждый день. Предстоит выстроить график, который со временем будет максимально подстроен под интересы людей, чтобы можно было практически ежесуточно отбывать на Курильские острова и отправляться в обратный путь.

Чтобы курильчане могли планировать свой отпуск в удобное для них время. А также речь идет о перемещении людей, которые трудятся на Курильских островах, военных, которые приезжают на них служить. Все делается для людей, пассажиров. Суда современные, с современной навигацией, имеют нужный ледовый класс. Они абсолютно безопасны и удобны. Теперь три судна будут обслуживать Курильские острова. Поздравляю всех с этим важным событием. Будем готовиться к следующему событию – в будущем 2022 году два новых парома приступят к работе на переправе «Ванино-Холмск». Ожидаем их ровно через год!

Николай ПИТЕРСКИЙ.

По теме:

17 сентября 2021 — Восемь тысяч миль «Павла Леонова». Новый грузопассажирский паром бросил якорь в акватории Корсаковского порта

16 сентября 2021 — Позади Севморпуть, впереди – Курилы! В Корсакове сегодня торжественно встречали грузопассажирский паром «Павел Леонов»

12 августа 2021 — «Павел Леонов» сначала покорил Неву. Дальше – Северный морской путь

6 августа 2020 — Станут близкими дальние острова. В Санкт-Петербурге спущено на воду грузопассажирское судно «Павел Леонов»

11 марта 2019 — Холмчане предлагают новый паром назвать именем Павла Леонова

26 апреля 2021 — «Адмирал Невельской» обошел полсвета и бросил якорь в родной гавани