На ледовом поле в районе села Охотское образовалась трещина

Сегодня оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что в 16 км от села Охотское Корсаковского района, на ледовом поле образовалась трещина на удалении 5 км от берега, ширина трещины до 1 километра. 12 рыбаков оказались отрезанными от берега.

Для оказания оперативной помощи место незамедлительно выехали сотрудники центра ГИМС МЧС России по Сахалинской области и спасатели Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В.А. Полякова, в готовности к применению судно на воздушной подушке Хивус-10 и вертолёт Хабаровского АСЦ, по улучшению метеорологических условий.

Фактические погодные условия: температура 0 градусов, ветер южный, юго-западный 10-15 м/с, видимость до 500 метров, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Сахалинской области.