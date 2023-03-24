На ликвидацию несанкционированных свалок в Александровск-Сахалинском ежегодно тратят от 3 до 5 миллионов рублей

Не донося мусор до свалки, александровцы сами лишают себя освещения на улицах.

Такой парадоксальный вывод прозвучал на расширенном заседании коллегии александровской районной администрации.

Мэр Владлен Антонюк сообщил – если в 2022 году на ликвидацию несанкционированных свалок по всей муниципальной территории было предусмотрено финансирование с областного бюджета, то в этом году средства на это направление отсутствуют. Таким образом, борьба с экологической безалаберностью (а если сказать проще – свинством) ложится исключительно на плечи местной казны.

– На ликвидацию таких свалок мы тратим ежегодно миллионы – в среднем от 3 до 5. Обращу внимание, что в прошлом году мы впервые начали замену фонарей уличного освещения по улице Дзержинского и части улицы Советской, – подчеркнул Антонюк. – На это мы потратили 1,8 млн рублей. Если бы не было несанкционированных свалок, мы могли бы в 2022 году на эти деньги заменить фонари на всех центральных улицах, но были вынуждены убирать ту грязь, которую сами, условно говоря, сделали.

Что тут скажешь – не все еще понимают, что подобным поведением можно вырыть яму и себе самому, и остальным жителям…

Владимир Павлов.